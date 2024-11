Siria: Los obstáculos en la atención materna hacen pedazos las esperanzas de las mujeres de tener un embarazo seguro

“No había ambulancias cerca de mi casa”, dice Mariam Daher, una mujer de 33 años que está siendo tratada por un aborto espontáneo en un hospital apoyado por Médicos Sin Fronteras (MSF) en el noroeste de Siria. Ella y su hijo de 18 años recorrieron 20 kilómetros en motocicleta para llegar al hospital. “Ya estaba exhausta cuando llegué aquí, y ahora me pregunto cómo volveré a casa en la motocicleta después del procedimiento”.

La guerra de 13 años en Siria, el terremoto de febrero de 2023 y la falta de apoyo internacional para reconstruir la infraestructura sanitaria han privado a las mujeres embarazadas y a las madres primerizas de su derecho más fundamental: el acceso a una atención materna adecuada y digna, especialmente durante el embarazo y el parto. Este derecho básico se está volviendo difícil de alcanzar para las mujeres embarazadas y las madres primerizas en todo el noroeste de Siria.

Muchos hospitales, pocos servicios

Históricamente, las mujeres del noroeste de Siria tenían acceso a numerosos hospitales y clínicas para la atención médica materna, pero los bombardeos y la violencia en general han destruido muchas de estas instalaciones. Ahora hay menos lugares donde las mujeres embarazadas y las madres primerizas puedan disfrutar de una atención del parto y de una atención materna más segura, desde la atención prenatal hasta la posnatal.

Como resultado, las mujeres dependen de un pequeño número de instalaciones funcionales a una distancia considerable de sus hogares, emprendiendo un viaje incierto debido a las carreteras dañadas o a los riesgos de seguridad.

“Cuando llegó la fecha de parto de mi nuera, corrimos al hospital más cercano a nuestra casa, solo para encontrarlo cerrado porque no había fondos para que funcionara, según el guardia fuera del hospital. Luego fuimos a la ciudad vecina, pero nos impidieron entrar en la ciudad debido a los combates”, dice Aisha Mansour, de 61 años.

Según los informes de los grupos de salud de las Naciones Unidas en el noroeste de Siria, en junio de 2024 corrían el riesgo de cerrarse, total o parcialmente, 160 centros de salud. Nueve de ellos son centros de atención especializada. Según el informe de la OCHA, el 50% de todos los establecimientos de salud funcionales suspenderán total o parcialmente sus actividades para diciembre de 2024 debido a los recortes de financiamiento.

Aunque sigue habiendo un pequeño número de establecimientos de salud en funcionamiento, los servicios que se prestan a las mujeres son limitados debido a la falta de médicos especializados, incluidos ginecólogos, obstetras, equipo médico, medicamentos y otros bienes fungibles. Además, cuando las mujeres necesitan ingreso en el hospital, a menudo se les niega.

“Los médicos especialistas están desplazados o han emigrado a los países vecinos y más allá, en busca de mejores oportunidades”, dice Chiara Martinotta, referente médica del proyecto MSF en el noroeste de Siria. “Esto dio lugar a una falta de obstetras-ginecólogos para proporcionar atención de maternidad avanzada, lo que ha llevado a que los centros de salud restantes estén sobrecargados con las necesidades de los pacientes”.

Limitaciones sociales al acceso a la asistencia sanitaria

“Una mujer llegó muerta debido a una hemorragia severa, y cuando fue examinada por una partera, había lesiones graves evidentes. Su madre nos dijo que había un centro de salud cercano, pero el marido insistió en llevarla a una partera tradicional”, dice Fatima Al-Nassan, supervisora de parteras de MSF en el noroeste de Siria.

Con frecuencia, las mujeres embarazadas se ven obligadas a tener un acompañante masculino cuando asisten a los servicios de atención médica, y deben obtener el consentimiento de un pariente masculino antes de considerar buscar atención médica en primer lugar. Esto puede causar retrasos y afectar la movilidad de las mujeres embarazadas para llegar a tiempo a un hospital o clínica, especialmente si es difícil encontrar una escolta adecuada.

Las responsabilidades domésticas de las mujeres, como el cuidado de los hijos y la gestión de las tareas domésticas, pueden limitar significativamente su capacidad para priorizar su propia salud. También pueden enfrentarse al estigma social y temer ser juzgadas, lo que les impide o retrasa la búsqueda de atención médica durante el embarazo.

“Muchas mujeres se arrepienten de estar embarazadas. Se enfrentan a las críticas de la sociedad debido a las malas condiciones de vida en las que se encuentran y a la dura vida en los campamentos. [Algunas personas] creen que traer más hijos solo aumentaría las dificultades de su familia”, dice Kawthar Ali, una madre de 23 años desplazada de Alepo.

Los dispositivos intrauterinos (DIU) y los implantes no se proporcionan sin el consentimiento firmado de los esposos en las instalaciones apoyadas por MSF, debido a las normas culturales locales. El embarazo precoz también sigue siendo un problema apremiante vinculado a las normas sociales. Solo en 2024, una de cada cuatro niñas ingresadas en los hospitales de maternidad apoyados por MSF tenía 19 años o menos.

El impacto de las dificultades económicas

“Tuve que comprar el medicamento en una farmacia privada porque el hospital no lo tenía”, dice Khalid Yusuf, una persona desplazada que vive en la zona de Jandaris y es padre de siete hijos. “Nuestras condiciones de vida son malas. No puedo permitirme comprar medicinas”.

La inflación se ha disparado en Siria, encareciendo todo. Las familias no pueden permitirse consultas privadas ni procedimientos quirúrgicos. La pobreza es generalizada y muchas mujeres embarazadas sufren anemia o desnutrición grave. En agosto de 2023, el grupo de nutrición de la agencia humanitaria en el noroeste de Siria estimó que entre el 7% y el 15% de las mujeres embarazadas y lactantes de las provincias de Idlib y Alepo probablemente estén desnutridas.

En muchos campamentos de desplazados internos donde trabaja MSF, 1 de cada 5 familias no tiene hombres adultos en el hogar. Con la pérdida del sostén masculino y el aumento del costo de la vida, las mujeres embarazadas no tienen más remedio que participar en el trabajo agrícola, lo que a menudo aumenta los riesgos para su salud y el bienestar de sus bebés no nacidos.

La situación empeora para las personas desplazadas que viven en tiendas de campaña desgastadas en tierras privadas. Se ven obligados a soportar condiciones extremas durante inviernos duros y veranos abrasadores. Para empeorar aún más las cosas, algunos están siendo amenazados con el desalojo por parte de los terratenientes que exigen que se les devuelvan sus tierras.

Esta alarmante tendencia también se confirmó en las estimaciones de 2024 de algunos campamentos en el noroeste de Siria, en las ciudades de Alepo e Idlib donde trabaja MSF. Con la previsión de una mayor escasez de fondos, el acceso a los servicios esenciales de nutrición podría disminuir, lo que pondría a las mujeres y los bebés en un riesgo aún mayor.

Navegando por una carrera de obstáculos en el sector sanitario

Las mujeres embarazadas y las madres primerizas que viven cerca de las líneas del frente se enfrentan al peligro constante de quedar atrapadas en el fuego cruzado, convertirse en víctimas de la violencia o ser detenidas.

Los movimientos están fuertemente restringidos por los puestos de control, los toques de queda y las operaciones militares. Las mujeres y las madres primerizas deben evaluar cuidadosamente estos riesgos y barreras incluso antes de salir de sus hogares y buscar atención de maternidad. Esto puede causar retrasos o disuadirlos de buscar atención directamente.

Maternidad ininterrumpida

Desde 2023, los equipos de MSF en el noroeste de Siria han asistido a más de 25.500 partos, han realizado más de 5.500 cesáreas y han completado más de 111.000 consultas maternas. Sin embargo, la creciente necesidad de atención materna supera con creces la capacidad actual, especialmente a medida que el financiamiento de la atención sanitaria continúa disminuyendo.

Un embarazo saludable comienza con la atención prenatal. Al asistir a chequeos regulares, las mujeres pueden recibir orientación, identificación temprana de riesgos potenciales y tomar decisiones informadas sobre su salud. Un mayor apoyo a la atención de la maternidad durante todo el embarazo y hasta el período posnatal puede animar a las mujeres a dar prioridad a su salud y garantizar el bienestar de sus bebés.

Para MSF, este mayor apoyo incluye la construcción de un nuevo hospital de maternidad en la zona de Jandaris para ayudar a abordar la grave escasez de instalaciones dedicadas a la salud materna. El hospital brindará servicios integrales como atención prenatal y posnatal, servicios de parto seguro y atención obstétrica de emergencia. Además, el equipo de MSF ha ampliado el servicio de maternidad en el hospital Al Shahba’a en la ciudad de Mare’e, ofreciendo cesáreas, cirugía y atención neonatal, y recibiendo referencias de otros centros de salud en el noroeste de Siria.

“No se puede ignorar la urgente necesidad de abordar las barreras que impiden y retrasan el acceso de las mujeres embarazadas a la atención en el noroeste de Siria”, dice Siham Hajaj, jefe de misión de MSF en el noroeste de Siria. “Con los recortes de fondos, la situación solo se deteriorará. MSF insta a los donantes internacionales a reconocer las grandes necesidades de atención materna y a aumentar el apoyo tanto a nivel básico como especializado, asignando recursos suficientes para las vidas de las mujeres y los bebés en riesgo”.