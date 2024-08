Cuando el orgasmo no llega: ¿Qué nos dice la anorgasmia sobre nuestra salud sexual?

“En mis 20 años nunca he tenido un orgasmo, no sé qué se siente ni nada”. “Tengo 34 años y nunca he tenido un orgasmo en mis relaciones, ni sola ni acompañada”. “¿Por qué no puedo llegar al orgasmo si me siento excitada y tengo una vida sexual muy buena?”.

Así como estos testimonios, existen cientos de relatos de mujeres que aseguran no haber sentido un orgasmo en su vida, o que han sido pocas las veces que han logrado alcanzar el clímax, aún cuando están concentradas en conseguirlo.

La falta de orgasmos o la poca frecuencia de estos es una situación que afecta a mujeres de todas las edades. En términos médicos, a este problema se le conoce como anorgasmia femenina y es más común de lo que imaginamos.

De acuerdo con datos de la última encuesta del Instituto Mexicano de Sexología (2020), el 26 por ciento de las mujeres mexicanas encuestadas dijo haber tenido algún tipo de dificultad para tener orgasmos, mientras que más de la mitad (54 por ciento) señaló nunca haber experimentado uno.

A propósito de este 8 de agosto, Día Internacional del Orgasmo Femenino, platicamos sobre la anorgasmia y sus causas con dos especialistas de M de Mujer, organización dedicada a la asesoría integral sobre salud sexual y reproductiva.

¿Qué es el orgasmo y qué es la anorgasmia?

“Si lo hablamos de manera fisiológica, se dice que (el orgasmo) es una serie de contracciones y movimientos rítmicos que se generan a través de una estimulación adecuada… Ya si lo hablamos en palabras un poco más coloquiales, pues es el máximo disfrute en una relación sexual.”, definió Lizbeth Ortiz, psicóloga social y educadora de la sexualidad, en entrevista con El Financiero.

Jessica Rayas, médico general y colaboradora de M de Mujer, explica que “un orgasmo es el pico de placer que se acompaña de un incremento de la tensión muscular, de la frecuencia cardiaca y otras alteraciones corporales acompañados de una sensación de bienestar y felicidad durante un encuentro sexual.”

En este sentido, señala Ortiz, la anorgasmia es la ausencia persistente de esta sensación placentera. Para Rayas, esta incapacidad representa un trastorno de la salud sexual y puede ser causado por diversos factores: desde los emocionales y los psicológicos, hasta los fisiológicos y médicos.

La anorgasmia femenina es el retraso, la poca frecuencia o la ausencia total de orgasmos en mujeres. (Foto: Freepik)

¿Por qué no puedo tener orgasmos?

Ambas especialistas coinciden en que, en la mayoría de ocasiones, el problema de la anorgasmia está relacionado con la salud mental (abusos, traumas, depresión, ansiedad, autoestima, etc.), aunque también existen enfermedades y problemas físicos que pueden provocar esta disfunción.

“Hay usuarias que se comunican porque han tenido eventos traumáticos, principalmente abusos sexuales, entonces en este punto sí hay que ser súper indagatorios para poder saber de qué manera le podemos brindar esa contención, pero también podemos hablar de una falta de comunicación con la pareja, falta de concentración, incluso de estrés o baja autoestima”, refiere Lizbeth Ortiz.

Detalla que, de acuerdo con las atenciones brindadas en M de Mujer, se detectó que en 90 por ciento de sus usuarias hay factores psicosociales que generan la anorgasmia, mientras que el 10 por ciento restante se debe a factores biológicos.

Respecto a las causas físicas de la anorgasmia, destacan principalmente los problemas de salud relacionados con vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, así como aquellas medicinas que influyen en la respuesta sexual (estos en especial pueden disminuir el deseo e incluso ocasionar la falta de lubricación).

“Hay algunas mujeres, por ejemplo, que tienen miedo de llegar al orgasmo por no saberlo controlar, entonces no se permiten sentirlo, con ellas también se realizan algunos ejercicios de contraer y relajar el músculo pélvico.”, señala la psicóloga.

Algunos de los factores de salud relacionados con la ausencia de orgasmos son:

La diabetes.

La hipertensión arterial.

Enfermedades vasculares.

Esclerosis múltiple.

Lesiones en la médula espinal.

El uso de medicamentos como antidepresivos , benzodiacepinas y antihipertensivos .

, y . Dolor o inflamación en la zona pélvica.

Quimioterapias.

Consumo de alcohol y drogas.

Algunos medicamentos como los antidepresivos pueden afectar el desempeño sexual tanto de hombres como mujeres. (Sergejs Rahunoks)

¿Cuántos tipos de anorgasmia existen?

De acuerdo con la Dr. Rayas, la anorgasmia se puede clasificar en cinco tipos dependiendo de cada caso y sus características:

Anorgasmia primaria : aquella en la que jamás se ha llegado al orgasmo, ni mediante el coito ni a través de la masturbación.

: aquella en la que jamás se ha llegado al orgasmo, ni mediante el coito ni a través de la masturbación. Anorgasmia secundaria : cuando la persona sí ha experimentado orgasmos anteriormente, pero en alguna etapa de la vida deja de tenerlos.

: cuando la persona sí ha experimentado orgasmos anteriormente, pero en alguna etapa de la vida deja de tenerlos. Anorgasmia absoluta : definitivamente la incapacidad para alcanzar el clímax de cualquier modo. Ni con autoestimulación, ni por masturbación o penetración.

: definitivamente la incapacidad para alcanzar el clímax de cualquier modo. Ni con autoestimulación, ni por masturbación o penetración. Anorgasmia relativa : cuando sí puede tener orgasmos en algún momento, pero solamente realizando ciertas actividades, ya sea que tenga un orgasmo a través de la masturbación o solamente con la penetración.

: cuando sí puede tener orgasmos en algún momento, pero solamente realizando ciertas actividades, ya sea que tenga un orgasmo a través de la masturbación o solamente con la penetración. Anorgasmia situacional: es en la que solamente se pueden conseguir orgasmos bajo ciertas circunstancias o condiciones específicas. Por ejemplo, que solo pueda llegar al clímax si tiene relaciones en una cama o fuera de su casa.

Cómo saber si soy anorgásmica y qué tratamiento es el adecuado

Para la psicóloga Lizbeth Ortiz, existen dos fases para identificar si una mujer tiene anorgasmia: la primaria, que consiste en indagar si la paciente ha tenido alguna vez un orgasmo y cómo ha transcurrido su vida sexual desde que la inició; y la secundaria, que sirve para profundizar más en las causas que le impiden llegar al clímax.

“Incluso hay algunas usuarias que nos comentan que durante las relaciones sexuales donde utilizan cierta posición sexual en específico no logran llegar a un orgasmo, o que con su pareja anterior sí tenían orgasmos, pero que con esta nueva pareja no han logrado llegar… Depende mucho de cada historia, de cada pareja…”, menciona la especialista.

Ambas expertas aconsejan a las mujeres en esta situación comenzar con un proceso de autoexploración y autoestimulación de su cuerpo, de manera que puedan comunicar a sus parejas sexuales qué es lo que les gusta y les funciona.

Indicaron que, en ocasiones, también se recomienda el uso de juguetes sexuales debido a que estas herramientas pueden ser beneficiosas en el aspecto de conocer “qué y cómo es lo que me produce placer”.

“Existe la estimulación previa, estos juegos previos, algunas veces les recomendamos a algunas mujeres (aparte de que empiecen a reconocer su cuerpo) nuevamente jugar con sus manos o incluir juguetes sexuales. Que también ellas sepan de qué manera pueden llegar a un orgasmo más rápido, si solas o en pareja”, sugirió Ortiz.

Los juguetes sexuales y los ejercicios pélvicos pueden ser tus grandes aliados para lograr orgasmos.

En este sentido, la doctora Rayas aconseja tener cautela y “no casarse” con el tema de los juguetes sexuales, pues advierte que si lo que buscas es una relación armoniosa en pareja, lo mejor es no depender siempre de este tipo de objetos y menos recurrir a ellos únicamente para poder llegar al orgasmo.

En el caso de que la anorgasmia se deba a un tema físico o médico, lo más viable es acudir a un especialista (psicólogas/os, ginecólogas/os o sexólogas/os) para así establecer cuál es la razón subyacente a esta problemática.

Si tienes dudas sobre tu sexualidad y quieres recibir ayuda de profesionales, en M de Mujer las asesorías son totalmente gratuitas. La organización cuenta con “médicos aliados” que brindan una asesoría integral lejos de estigmas, tabúes y prejuicios sobre el tema.

“Sabemos que para muchas mujeres, al tener su primera visita ginecológica, no saben con qué médico acudir... (debe ser) con un médico que no las juzgue, que sí las acompañe en este proceso de iniciar su vida sexual, entonces afortunadamente más médicos se están uniendo a la causa”, agregó Lizbeth Ortiz, quien también es coordinadora de este contact center.