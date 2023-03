Comida chatarra: marcas famosas luchan por dejar la adicción a la basura

La mayor parte de los alimentos y bebidas vendidos por cuatro de cada cinco productores mundiales en tres mercados principales no son saludables, según una encuesta, y a Kraft Heinz le fue peor.

El análisis realizado por la ONG World Action on Salt, Sugar & Health, seleccionó 2 mil 346 productos vendidos por Danone, Kellogg, Kraft Heinz, Nestlé y Unilever en Australia, Francia y México. Los clasificó sobre la base de los estándares más utilizados: calificación de estrellas de salud, puntuación nutritiva y etiquetas de advertencia. Aparte de Danone, todos los demás vendieron una mayor proporción de alimentos poco saludables.

“Mejorar el contenido nutricional de los alimentos y bebidas mediante la reformulación de recetas con menos sal, azúcar y grasas saturadas es, con mucho, la estrategia más importante que cualquier empresa debe hacer para mejorar la salud pública”, dijo Mhairi Brown, líder de políticas y asuntos públicos de WASSH, en un comunicado. “Sin embargo, al confiar únicamente en la voluntad de la industria y sin la aplicación del gobierno, es poco probable que veamos un cambio significativo”.

Los productores están bajo presión para hacer que sus carteras sean más saludables porque la obesidad ya es una crisis de salud pública en países como Estados Unidos, y está en aumento en el mundo en desarrollo. El impacto económico mundial del exceso de peso corporal se duplicará con creces a 4.27 billones de dólares en 2035 desde los niveles de 2020 a medida que la prevalencia de la afección continúe aumentando, según un informe.

La reducción del contenido de sal y azúcar de los alimentos también podría aislar los ingresos de la empresa de las leyes que restringen la venta y comercialización de comida chatarra. Un mayor énfasis en el medio ambiente, lo social y la gobernanza entre los inversores es una motivación adicional para hacer que las carteras sean más saludables.

Cuatro quintas partes de los productos Kraft Heinz no cumplieron con los estándares de salud en los tres mercados, y toda su muestra en México no logró la calificación. Alrededor del 72 por ciento de los productos encuestados que fueron fabricados por Kellogg’s no cumplían con los criterios de salud. El fabricante de Crunchy Nut Cheerios el año pasado no desafió legalmente las regulaciones que le prohibirían anunciar sus cereales azucarados en el Reino Unido.

El fabricante de yogur Activia, Danone, se opuso a la tendencia. Solo el 35 por ciento de los productos obtuvieron puntajes por debajo de las definiciones estándar de saludable. A principios de esta semana, prometió que al menos el 90 por ciento de los productos por volumen de ventas en el Reino Unido e Irlanda no serán altos en azúcar, sal o grasa, como lo define la política del gobierno.

Un portavoz de Unilever dijo que la compañía está comprometida a dar a los consumidores opciones más saludables y calificó los hallazgos de la encuesta como incompletos y engañosos, ya que se basaron en un pequeño subconjunto de su cartera. Kraft Heinz se compromete a reducir el azúcar y la sal en sus productos, al tiempo que señala que aún no existe un modelo alineado a nivel mundial para juzgar qué tan saludables son los alimentos, según su portavoz.

Otros no comentaron de inmediato sobre el informe.

La selección de productos se basó en las líneas mencionadas en los sitios web de los países de las compañías y los principales minoristas, según el informe.

Grupos como ShareAction, un grupo de campaña de inversores que apoyó la investigación, han estado pidiendo a las empresas que sean más transparentes sobre la salubridad de sus carteras para ayudar a los inversores a examinar sus ofertas y evaluar la amenaza de una posible legislación contra la comida chatarra sobre las ventas.

Danone y Unilever informan sobre el contenido de sus carteras de acuerdo con los modelos de nutrición aprobados por el gobierno, mientras que Nestlé se comprometió a lo mismo en su informe anual de 2022, pero los demás aún no han seguido su ejemplo, lo que dificulta obtener una imagen completa para la comparación.

“Los fabricantes de alimentos deben ser más transparentes y revelar qué proporción de sus ventas puede clasificarse como ‘más saludable’”, dijo Holly Gabriel, activista de ShareAction. “Esta divulgación debe ir seguida de objetivos significativos para aumentar la proporción de ventas provenientes de alimentos y bebidas más saludables”.