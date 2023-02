¿Está cerca una vacuna contra COVID y gripe? Esto dice la OMS

Farmacéuticas y redes sanitarias nacionales continúan investigando una posible vacuna combinada que proteja a la vez de la gripe y el COVID-19, pero por ahora no hay planes de puesta en marcha de este tipo de inmunización, destacó hoy una experta ligada a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“A fecha de hoy disponemos de vacunas muy efectivas contra el COVID y contra la gripe, y hay fabricantes que examinan una combinación de ambas, pero por ahora los programas de vacunación se enfocan en dos dosis diferentes, subrayó en rueda de prensa la experta Kanta Subbarao.

Sí se considera la posibilidad de que ambas vacunas se puedan aplicar en un periodo de tiempo similar y próximo a las temporadas de mayor incidencia de enfermedades respiratorias, añadió la experta, del Laboratorio de Referencia para Enfermedades Infecciosas de Victoria (Australia), colaborador directo con la OMS.

La doctora Subbarao y otros expertos se han reunido a lo largo de esta semana para emitir las recomendaciones periódicas sobre la composición de las nuevas vacunas contra la gripe, en este caso de cara a la temporada 2023-24.

Vacuna Abdala: Jalisco rechaza uso de inyección cubana contra COVID

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) dio a conocer que no va a utilizar la vacuna Abdalá contra el COVID-19, producida en Cuba.

La dependencia señaló que el biológico no será aplicado en las unidades de salud a cargo del gobierno de Jalisco, pues carece del aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no hay, a la fecha, evidencia alguna de su eficacia y seguridad, además que no cumplen con los lineamientos para considerarse como esquema inicial o como refuerzo contra la enfermedad.

Respecto a la llegada de dicho biológico de origen cubano a territorio jalisciense, el Titular de la SSJ, Fernando Petersen Aranguren, manifestó por oficio al Secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, que, el gobierno de Jalisco, no ha recibido una sola dosis, y que no recibirá esta vacuna.

La autoridad federal, a través de la estrategia Correcaminos, a puesto la vacuna Abdala a disposición de las instituciones de salud federales (IMSS e ISSSTE).