Al 2x1: Científicos identifican fármaco contra el cáncer que también frena al COVID-19

Un estudio dirigido por Amy S. Lee, de la University of Sothern California reveló que la proteína chaperona GRP87 es clave en la propagación del virus del COVID-19 y que un medicamento contra el cáncer, también puede inhibir la replicación del SARS-CoV-2.

The stress-inducible ER chaperone GRP78/BiP is upregulated during SARS-CoV-2 infection and acts as a pro-viral protein mostró que cuando se bloquea la producción de la proteína o se inhibe su actividad con un nuevo fármaco conta el cáncer, se reduce la replicación del virus.

Los especialistas indicaron que el fármaco incluso puede combatir nuevas cepas del COVID-19.

Los investigadores de la Escuela de Medicina Keck demostraron en un artículo de 2021 que cuando el SARS-CoV-2 entra en escena, el GRP78 es secuestrado para trabajar en conjunto con otros receptores celulares para llevar el virus al interior de las células, donde luego puede reproducirse.

¿Cómo inhibir la proteína GRP78?

Lee y su equipo utilizaron una herramienta especial de ARN mensajero para suprimir la producción de la proteína GRP78 en células epiteliales de pulmón humano en cultivo celular, sin interrumpir otros procesos celulares.

Cuando esas células se infectaron más tarde con el SARS-CoV-2, produjeron una cantidad menor de la proteína de pico viral y liberaron mucho menos virus para infectar otras células, lo que demuestra que GRP78 era necesario y esencial para la replicación y producción viral.

“Ahora tenemos evidencia directa de que GRP78 es una proteína proviral que es esencial para que el virus se replique”, dijo Lee.

Para explorar más a fondo si apuntar a GRP78 podría funcionar para tratar COVID-19, los investigadores probaron un fármaco de molécula pequeña recientemente identificado, conocido como HA15 en las células pulmonares infectadas. Este fármaco, desarrollado para su uso contra las células cancerosas, se une específicamente a GRP78 e inhibe su actividad.

“He aquí que descubrimos que este medicamento fue muy efectivo para reducir la cantidad y el tamaño de las placas de SARS-CoV-2 producidas en las células infectadas, en dosis seguras que no tuvieron efectos dañinos en las células normales”, dijo Lee.

Luego, los investigadores probaron HA15 en el cuerpo de ratones que fueron modificados genéticamente para expresar un receptor humano del SARS-CoV-2 e infectados y descubrieron que el fármaco reducía en gran medida la carga viral en los pulmones.