Ansiedad en la infancia: Estos son los síntomas y riesgos de no detectarla a tiempo

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EU, un panel independiente de expertos en atención primaria y prevención, emitió una recomendación final el 11 de octubre de 2022, publicada en la revista JAMA , que establece que todos los niños y adolescentes entre las edades de 8 y 18 años deben ser examinados para la ansiedad, independientemente de si tienen síntomas. La recomendación sigue a una revisión sistemática que evaluó los daños y beneficios potenciales de la detección.

The Conversation le pidió a Elena Bernstein, una psicóloga escolar que investiga la ansiedad de niños y adolescentes, que explicara las recomendaciones del grupo de trabajo y lo que podrían significar para los niños, los padres y los proveedores.

¿Por qué es importante evaluar a los niños pequeños?

Casi el 80 por ciento de las condiciones de salud mental crónicas surgen en la niñez , y cuando finalmente se busca ayuda, a menudo es años después del inicio del problema. En general, las recomendaciones para detectar trastornos de salud mental se basan en investigaciones que demuestran que los jóvenes generalmente no buscan ayuda de forma independiente y que los padres y maestros no siempre están capacitados para identificar correctamente los problemas o saber cómo responder.

La ansiedad es el problema de salud mental más común que afecta a niños y adolescentes. Los estudios epidemiológicos indican que el 7.1 por ciento de los niños son diagnosticados con trastornos de ansiedad . Sin embargo, los estudios también estiman que más del 10 al 21 por ciento de los niños y adolescentes luchan con un trastorno de ansiedad y hasta el 30 por ciento de los niños experimentan una ansiedad moderada que interfiere con su funcionamiento diario en algún momento de su vida.

Esto nos dice que muchos niños experimentan ansiedad a un nivel que interfiere con su funcionamiento diario, incluso si nunca se les diagnostica formalmente. Además, existe una base de evidencia bien establecida para el tratamiento de la ansiedad infantil.

El grupo de trabajo evaluó la mejor investigación disponible y concluyó que, si bien existen lagunas en la base de evidencia, los beneficios de la detección son claros. Los trastornos de ansiedad no tratados en los niños resultan en cargas adicionales para el sistema de salud pública. Entonces, desde una perspectiva de costo-beneficio, la rentabilidad de la detección de la ansiedad y el tratamiento preventivo es favorable, mientras que, como señaló el grupo de trabajo, los daños son insignificantes.

La recomendación del grupo de trabajo de evaluar a los niños a partir de los 8 años está impulsada por la literatura de investigación. Es más probable que los trastornos de ansiedad aparezcan por primera vez durante los años de la escuela primaria. Y la edad típica de aparición de la ansiedad se encuentra entre las más tempranas de todos los diagnósticos de salud mental infantil. El panel también señaló la falta de instrumentos de detección precisos disponibles para detectar la ansiedad entre los niños más pequeños; como resultado, concluyó que no hay evidencia suficiente para recomendar la detección de niños de 7 años o menos.

Los trastornos de ansiedad pueden persistir hasta la edad adulta, en particular los trastornos de aparición temprana y los que no se tratan. Las personas que experimentan ansiedad en la infancia tienen más probabilidades de enfrentarla también en la edad adulta, junto con otros trastornos de salud mental como la depresión y una calidad de vida disminuida en general. El grupo de trabajo consideró estos impactos a largo plazo al hacer sus recomendaciones, y señaló que la detección en niños de hasta 8 años puede aliviar una carga prevenible para las familias.

¿Cómo identificar la ansiedad en niños?

En general, es más fácil identificar con precisión la ansiedad cuando los síntomas del niño son de naturaleza conductual, como negarse a ir a la escuela o evitar situaciones sociales. Si bien el grupo de trabajo recomendó que la evaluación se realice en entornos de atención primaria, como el consultorio de un pediatra, la literatura de investigación también respalda la evaluación en la escuela para problemas de salud mental , incluida la ansiedad.

Afortunadamente, en las últimas tres décadas, se han logrado avances considerables en las herramientas de detección de salud mental, incluso para la ansiedad. Las estrategias basadas en la evidencia para identificar la ansiedad en niños y adolescentes se centran en recopilar observaciones desde múltiples perspectivas, incluido el niño, los padres y el maestro, para brindar una imagen completa del funcionamiento del niño en la escuela, el hogar y la comunidad.

La ansiedad es lo que se llama un rasgo de internalización, lo que significa que los síntomas pueden no ser observables para quienes rodean a la persona. Esto hace que la identificación precisa sea más desafiante, aunque ciertamente posible. Por lo tanto, los psicólogos recomiendan incluir al niño en el proceso de selección en la medida de lo posible según la edad y el desarrollo.

Entre los jóvenes que reciben tratamiento por problemas de salud mental, casi dos tercios reciben esos servicios en la escuela , lo que hace que la detección en la escuela sea una práctica lógica.

La detección universal para todos los niños, incluidos aquellos sin síntomas o diagnósticos, es un enfoque preventivo para identificar a los jóvenes que están en riesgo. Esto incluye a aquellos que pueden necesitar una evaluación diagnóstica adicional o aquellos que se beneficiarían de una intervención temprana.

En ambos casos, el objetivo es reducir los síntomas y prevenir problemas de salud mental crónicos de por vida. Pero es importante tener en cuenta que una prueba de detección no equivale a un diagnóstico, algo que el grupo de trabajo destacó en su declaración de recomendación.

La evaluación diagnóstica es más profunda y cuesta más, mientras que el cribado pretende ser breve, eficiente y rentable. La detección de la ansiedad en un entorno de atención primaria puede implicar que el niño y/o los padres completen cuestionarios breves, de forma similar a cómo los pediatras suelen evaluar a los niños para detectar el trastorno por déficit de atención/hiperactividad o TDAH .

El grupo de trabajo no recomendó un solo método o herramienta, ni un intervalo de tiempo particular, para la detección. En cambio, se aconsejó a los proveedores de atención que consideraran la evidencia en la recomendación del grupo de trabajo y la aplicaran al niño o a la situación en particular.

El grupo de trabajo señaló múltiples herramientas de detección disponibles, como la detección de trastornos emocionales relacionados con la ansiedad infantil y los evaluadores del cuestionario de salud del paciente para el trastorno de ansiedad generalizada, que identifican con precisión la ansiedad. Estos evalúan la salud emocional y conductual general, incluidas preguntas específicas sobre la ansiedad. Ambos están disponibles sin costo alguno.

Síntomas

Los síntomas de un niño pueden variar según el tipo de ansiedad que tenga. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad social implica miedo y ansiedad en situaciones sociales, mientras que las fobias específicas implican miedo a un estímulo particular, como vómitos o tormentas eléctricas. Sin embargo, muchos trastornos de ansiedad comparten síntomas y, por lo general, los niños no encajan perfectamente en una categoría.

Pero los psicólogos suelen observar algunos patrones comunes cuando se trata de ansiedad. Estos incluyen un diálogo interno negativo como “Voy a reprobar mi examen de matemáticas” o “Todos se reirán de mí” y dificultades de regulación de las emociones, como un aumento de las rabietas, la ira o la sensibilidad a las críticas. Otros patrones típicos incluyen la conducta de evitación, como la reticencia o el rechazo a participar en actividades o interactuar con otros.

La ansiedad también puede aparecer como síntomas físicos que carecen de una causa fisiológica raíz. Por ejemplo, un niño puede quejarse de dolores de estómago o de cabeza o malestar general. De hecho, los estudios sugieren que la detección de jóvenes con ansiedad en entornos pediátricos puede ocurrir simplemente mediante la identificación de niños con síntomas físicos sin explicación médica .

La distinción que buscamos es identificar la magnitud de los síntomas y su impacto. En otras palabras, ¿cuánto interfieren los síntomas con el funcionamiento diario del niño? Cierta ansiedad es normal y, de hecho, necesaria y útil.

Recomendaciones

La clave para un proceso de detección eficaz es que esté conectado a la atención basada en la evidencia.

La buena noticia es que ahora tenemos décadas de investigación de alta calidad que demuestran cómo intervenir de manera efectiva para reducir los síntomas y ayudar a los jóvenes ansiosos a sobrellevar y funcionar mejor. Estos incluyen tanto medicamentos o enfoques terapéuticos como la terapia cognitiva conductual, que los estudios demuestran que son seguros y efectivos.

Por Elana Bernstein, profesora y asistente de Psicología Escolar, Universidad de Dayton.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.