Viruela del mono: Estas son las 5 enfermedades con las que se puede confundir

La viruela del mono, que hasta el momento suma al menos 3 mil 40 casos confirmados en 47 países, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha demostrado que en muchos casos iniciales estos no tienen vínculos epidemiológicos con áreas que históricamente han informado del virus, lo que sugiere que la transmisión no detectada podría haber estado en curso durante algún tiempo en muchos países.

La mayoría de los casos confirmados se presentan entre hombres y ocurren entre hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres.

De acuerdo con la OMS, el comité también expresó su “preocupación por el potencial de grupos de exacerbación de la estigmatización y la violación de los derechos humanos, incluidos los derechos a la privacidad, la no discriminación, la salud física y mental, de los de población afectada, lo que dificultaría aún más los esfuerzos de respuesta”.

El Dr. Saavedra, que actualmente es miembro del Consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y de dos redes regionales e internacionales de homosexuales (MPACT y GayLatino), dijo que “el estigma, la discriminación y las violaciones de los derechos humanos no se combaten ocultando o minimizando la evidencia de salud pública. Las actitudes sociales e institucionales hacia las personas con diferentes orientaciones sexuales se combatirán e implementarán leyes nacionales para proteger a las personas afectadas, no negar una realidad epidemiológica. La decisión de no declarar una emergencia porque afecta principalmente a HSH es similar a la homofobia”.

Hay enfermedades que suelen confundirse con la viruela del mono por el cuadro de síntomas y manifestaciones físicas. A continuación te decimos cuáles son:

Neurofibromatosis

Esta es una de las enfermedades más confundidas por la viruela del mono. Se trata de un trastorno genético del sistema nervioso que afecta la manera en que las células crecen y se forman provocando el crecimiento de tumores en los nervios. Aunque los tumores son benignos, existe el riesgo de que se conviertan en cáncer.

De acuerdo con el Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales los principales síntomas son:

Manchas en la pie de color “café con leche”

Pecas en las axilas y la inglesa

Anomalías en los huesos

Tumores en los ojos (gliomas ópticos)

Tumores en el tejido nervioso o debajo de la piel.

Varicela

Se trata de una enfermedad muy contagiosa causada por el virus de la varicela-zóster (VVZ).

Produce un sarpullido con ampollas, picazón, cansancio y fiebre. La varicela puede ser grave, especialmente en los bebés, los adolescentes, los adultos y las personas con el sistema inmunitario debilitado. La mejor forma de prevenir la varicela es vacunándose contra esta enfermedad.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EU los síntomas son los siguientes:

Sarpullido que aparece primero en el estómago, la espalda y la cara , y puede después extenderse por todo el cuerpo, produciendo entre 250 y 500 ampollas que causan picazón

, y puede después extenderse por todo el cuerpo, produciendo entre 250 y 500 ampollas que causan picazón Fiebre

Cansancio

Falta de apetito

Dolor de cabeza

Escabiosis

Es una infestación de la piel con el ácaro Sarcoptes scabiei. La escabiosis causa lesiones pruriginosas con pápulas eritematosas y surcos en los espacios interdigitales, muñecas, cintura y genitales.

De acuerdo con información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, esta se transmite por contacto de piel a piel con una persona que la tenga y se propaga fácilmente entre personas que están en contacto cercano. A menudo, familias enteras resultan afectadas.

Los síntomas incluyen:

Picazón, por lo general grave y peor durante la noche

Galerías excavadas finas e irregulares compuestas de pequeñas ampollas o protuberancias en la piel

Sarampión

Es una enfermedad infecciosa causada por un virus, la cual se disemina fácilmente de persona a persona causando erupciones en la piel de color rojas con manchas.

El sarampión se propaga por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda. De acuerdo con los CDC de EU este virus es tan contagioso que, si alguien tiene la enfermedad, hasta 9 de cada 10 personas a su alrededor también se infectarán si no cuentan con protección.

Entre los síntomas se encuentran:

Fiebre alta

Tos

Moqueo (rinitis),

Ojos enrojecidos y llorosos (conjuntivitis)

Sarpullido (que aparece 3 a 5 días después de que empiezan los síntomas).

Sífilis

Es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que puede tener complicaciones muy graves cuando se deja sin tratar, pero es fácil de curar con el tratamiento adecuado.

Los CDC apuntan que existen tres fases de la enfermedad. En la primera es posible que la persona solo note una única llaga, pero que haya muchas, esta aparece en el sitio por donde la sífilis entró al cuerpo; en la segunda fase es posible la aparición de erupciones en la piel o llagas en la boca, la vagina o el ano (también llamadas lesiones de la membrana mucosa); y en la tercera fase comienza todos los síntomas anteriores desaparecen. Si la persona no recibió tratamiento, la persona podría seguir teniendo sífilis en su cuerpo por años sin presentar ningún signo o síntoma.

Con información de AP