Quinta ola de COVID-19: ¿Cuándo es más contagiosa una persona que da positivo?

A más de dos años de convivir con el COVID-19, las vacunas han hecho su trabajo y la letalidad de la enfermedad ha disminuido, así como los días que se debe mantener la persona en aislamiento y lo severos que pueden llegar a ser los síntomas.

Una duda que surge es ¿cuándo contagia más una persona que acaba de dar positivo a la enfermedad? Un dato clave es identificar el día cero, es decir cuando se presentaron síntomas o la prueba confirmó que el virus está en el cuerpo.

Un estudio publicado en The Lancet arrojó que otros tres aspectos son fundamentales para responder la pregunta: la carga viral, la eliminación del SARS-CoV-2 y el aislamiento de este.

Se descubrió que la carga viral alcanza sus valores más altos en la nariz (que se piensa que es la principal vía de transmisión) y en la garganta durante los primeros momentos de la infección. Concretamente, entre el primer día con síntomas y el último. Y esto ocurre incluso en los pacientes con síntomas leves.

Según la última actualización del Centro para el Control y al Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la carga viral empieza a subir entre uno y dos días antes de la aparición de los primeros síntomas y baja de dos a tres días después.

Es decir, los cinco primeros días de la infección la personas será muy contagiosa. Ahora bien, cada persona tiene antecedentes clínicos diferentes que impactan en síntomas, duración y carga viral de la enfermedad.

¿Cuántos días tengo que estar aislado si me contagio?

Las personas contagiadas de SARS-CoV-2 deben aislarse al menos 10 días, tengan síntomas o no de la enfermedad, sentenció el doctor Francisco Moreno Sánchez, jefe de Servicio de Medicina Interna en el Centro Médico ABC.

Durante el EF MeetPoint. Quinta Ola, ¿COVID llegó para quedarse? de El Financiero, el especialista pidió continuar con la medidas de cuidado frente al COVID-19 ya que México está atravesando por una quinta ola de contagios y el virus no desaparecerá nunca del planeta.

“Todos estamos cansados, pero no estamos pidiendo más que las medidas esenciales de cuidado. Si te sientes enfermo no vayas a trabajar”, exigió.

El médico ganador del ‘Premio Nacional de Salud 2020′ puntualizó que no importa qué variante adquiera la población, los cuidados deben ser los mismos.

“Si tú no tienes una actividad esencial, guárdate los 10 días. Si vives con alguien que es vulnerable, no lo veas en 10 días. ¡Maten el aislamiento 10 días! De esta forma, te aseguras que cuando salgas, ya no vas a estar contagiando a los demás”.

La CDC tiene disponible una calculadora para que las personas puedan determinar la duración del periodo de aislamiento y por cuánto tiempo se deben tomar medidas sanitarias para evitar contagiar.

Puedes consúltalo aquí https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html.

Con información de The Conversation.