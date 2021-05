Epidemiólogos consideran que uso de cubrebocas debe continuar, pese a sugerencia de CDC para personas ya vacunadas

La vacuna de Pfizer-BioNTech y la de Moderna tuvieron una eficacia de 94 por ciento contra el COVID-19 sintomático en un estudio en el mundo real de trabajadores de la salud que fue clave en la decisión federal de Estados Unidos para flexibilizar las restricciones para las personas completamente vacunados.

“Este informe proporcionó la información más convincente hasta la fecha de que las vacunas contra el COVID-19 funcionaban como se esperaba en el mundo real”, comentó en un comunicado Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). “Este estudio, sumado a los numerosos estudios que lo precedieron, fue fundamental para que los CDC cambiaran sus recomendaciones para quienes están completamente vacunados contra el COVID-19”.

No obstante, diversos especialistas han destacado que el uso del cubrebocas debería continuar, al menos un año más, cuando las personas estén en lugares públicos cerrados, de acuerdo con The New York Times.

Este fue el resultado de una encuesta informal, en la que el periódico encontró que el 80 por ciento de las y los epidemiólogos consideraron esta opción.En tanto, solo el 5 por ciento dijo que la ciudadanía ya no necesitaría usar el cubrebocas en interiores para el verano.

El sondeo recopiló las opiniones de 570 epidemiólogos y académicos, en una encuesta realizada entre el 28 de abril y el 10 de mayo, indicó el medio.

El uso de la mascarilla en interiores necesita continuar a menos que la vacunación contra COVID-19 aumente al 80 o 90 por ciento en los próximos meses, declaró Vivian Towe del Instituto de Investigación de Resultados Centrados en el Paciente en entrevista al NYT.

Por otro lado, la investigación publicada por el CDC este viernes reveló que la enfermedad sintomática se redujo en 94 por ciento entre el personal sanitario que ya estaba completamente vacunado, mientras que disminuyó un 82 por ciento por ciento entre las personas que estaban parcialmente vacunadas. El análisis utilizó datos de trabajadores de la salud de 33 centros en 25 estados entre enero y marzo.

El informe de los CDC se suma a la creciente evidencia sobre la eficacia en el mundo real de las vacunas de ARN mensajero. Además, surge un día después de la decisión de los CDC de relajar sus directrices con la recomendación de que las personas vacunadas pueden estar sin mascarilla en espacios interiores y poner fin a los protocolos de distanciamiento social.

Los resultados del estudio también respaldan la recomendación de los CDC de que las personas se coloquen las dos dosis de la vacuna para obtener la máxima protección, según la agencia.

Con información de Bloomberg.