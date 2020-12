Grandes estrenos de Warner Bros. en 2021 saldrán en streaming y cines al mismo tiempo

Warner Bros., uno de los estudios más grandes de Hollywood, planea lanzar sus principales películas del próximo año en cines y en HBO Max al mismo tiempo, un cambio drástico que muestra cuánto ha sido alterada la industria por el COVID-19 y el streaming.

Las 17 películas afectadas por el cambio incluyen la nueva entrega de la franquicia Matrix; el musical de Lin-Manuel Miranda, In the Heights; y la película de superhéroes de DC Comics The Suicide Squad. Cada filme saldrá en la plataforma de transmisión HBO Max durante un mes sin cargo adicional, un enfoque que la división de AT&T ya estaba planeando para el debut de Wonder Woman 1984 el día de Navidad.

Tal movimiento se habría considerado impensable hace un año, pero la pandemia ha borrado las normas de la industria. Los cines han tenido tradicionalmente los derechos exclusivos de las películas hasta por tres meses, un acuerdo que han defendido a gritos. Ahora, con COVID-19 en Estados Unidos y gran parte del mundo, y los cines cerrados o con poca asistencia, los estudios están tomando medidas cada vez más severas para proteger sus inversiones en posibles éxitos de taquilla.

El anuncio golpeó las acciones de las cadenas de cines, incluido el líder de la industria AMC Entertainment. Sus acciones cayeron un 16 por ciento a 3.62 dólares en su peor caída intradía desde el 14 de octubre. Cinemark se desplomó hasta un 16 por ciento.

“Sabemos que el contenido nuevo es el alma de la exhibición en cines”, dijo Ann Sarnoff, directora ejecutiva de WarnerMedia Studios. "Pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de las salas en Estados Unidos probablemente operarán a capacidad reducida durante el 2021".

El nuevo modelo podría aumentar rápidamente las suscripciones de HBO Max, una piedra angular de la estrategia a largo plazo de WarnerMedia de AT&T. La plataforma se lanzó este año, ingresando a un campo abarrotado que incluye Netflix y Disney+ de Walt Disney. Aunque los bloqueos pandémicos han ayudado a impulsar el crecimiento de los servicios en línea en toda la industria, AT&T está bajo presión para demostrar que puede hacer la transición a la era del streaming.

Se esperaba que Warner compensara a algunas de las cadenas de cines más importantes por su decisión de poner la nueva película de Wonder Woman en HBO Max el mismo día que su estreno en los cines. Todavía no está claro qué acuerdo podrían lograr para las películas de 2021, pero cualquier acuerdo será importante para su supervivencia. Las ventas de entradas en lo que va del año han bajado un 78 por ciento a 2 mil 200 millones de dólares, según la firma de investigación Comscore, dejando a muchos cines al borde de la quiebra. Eso se compara con más de 10 mil millones de dólares en este momento hace un año.

Hacer concesiones

Los operadores de cines han sugerido que es mejor sacar nuevas películas, incluso en condiciones menos favorables de las que disfrutaban anteriormente, para potenciar la venta de entradas mientras intentan recuperarse de los efectos de la pandemia. La alternativa es permitir que los estudios se salten por completo las presentaciones teatrales y pongan su nuevo contenido exclusivamente en línea. Las cadenas ya han hecho concesiones importantes, que probablemente durarán mucho más allá de la pandemia.

Universal Studios, una unidad de Comcast, forjó un acuerdo con tres grandes cadenas cinematográficas para reducir el tiempo entre el estreno de una película en los cines y el momento en que se puede vender al público en línea por 20 dólares. Anteriormente, el estudio tenía que esperar más de dos meses, y ahora solo tiene que esperar 17 días. Disney también ha experimentado con lanzamientos en línea. Lanzó Mulan en Disney+ mientras mostraba la película en cines en el extranjero. Pero el gigante del entretenimiento no ha llegado a ningún acuerdo formal y amplio con los cines.

Jason Kilar, director ejecutivo de WarnerMedia, dijo que lo importante es mostrar las películas al público.

"Nuestro contenido es extremadamente valioso, a menos que esté en un estante y nadie lo vea", dijo en un comunicado. "Creemos que este enfoque sirve a nuestros fanáticos, apoya a los exhibidores y cineastas, y mejora la experiencia de HBO Max, creando valor para todos".