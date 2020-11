Estrenos de Netflix en diciembre: esto es lo nuevo que podrás ver para cerrar el año

Estamos a poco más de un mes de despedir el 2020. Pero, antes de que llegue a su fin, Netflix trae para ti los últimos anuncios.

No te pierdas el inicio de Selena: La serie o la nueva temporada de Sabrina. Aquí te dejamos todos los títulos de diciembre y las fechas de estreno.

Películas de drama

La madre del blues - - 18 de diciembre

Mank - 4 de diciembre

Cielo de medianoche - 23 de diciembre

Break - 3 de diciembre

Hello, Love, Goodbye - 24 de diciembre

Series de drama

Selena: La serie - 4 de diciembre

Bridgerton - 25 de diciembre

Tiny Pretty Things - 14 de diciembre

Detention: La serie - 5 de diciembre

Alice in Borderland - 10 de diciembre

El desorden que dejas - 11 de diciembre

Películas de comedia

El baile - 11 de diciembre

Nueve vidas tiene Leyla - 4 de diciembre

El testamento de la abuela - 25 de diciembre

Love You to the Stars and Back - 17 de diciembre

Cómo ser un Latin Lover - 17 de diciembre

Malacopa - 23 de diciembre

Cambio de papeles - 16 de diciembre

Series de comedia

Big Mouth (Temporada 4) - 4 de diciembre

Películas de terror

Equinox - 30 de diciembre

12 horas para sobrevivir: El inicio - 23 de diciembre

Cuidado con lo que deseas - 10 de diciembre

Series de terror

El mundo oculto de Sabrina (Parte 4) - 31 de diciembre

Películas de acción

Ava - 1 de diciembre

Divergente la serie: Leal - 1 de diciembre

Mad Max: Furia en el camino - 1 de diciembre

Al filo del mañana - 1 de diciembre

Rascacielos: Rescate en las alturas - 9 de diciembre

Liga de la justicia - 15 de diciembre

Series de acción

DC's Legends of Tomorrow (Temporada 5) - 29 de diciembre

Películas para la familia

El deseo de Navidad de Angela - 1 de diciembre

Supermonstruos: Los ayudantes de Santa - 8 de diciembre

El Capitán Calzoncillos y la Megavidad - 4 de diciembre

La Navidad de Gran Camión - 11 de diciembre

El autobús mágico vuelve a despegar: ¿Qué hora es aquí? - 26 de diciembre

Ana y Bruno - 9 de diciembre

Shaun the Sheep: The Farmer's Llamas - 22 de diciembre

Series para la familia

El show de Big Show - 9 de diciembre

Rápidos y furiosos: Espías al volante - 26 de diciembre

Otras películas

Rompan todo: La historia del rock en América Latina - 16 de diciembre

Otras series

Transformers: La guerra por Cybertron: Trilogía - 30 de diciembre

