¡Ganamos! La tlayuda es la reina de la comida callejera de Latam, y otras notas para que te olvides del COVID-19

¿A qué sabe la victoria? ¡A tlayuda! El platillo mexicano vence en concurso de Netflix

De Oaxaca para el mundo: la tlayuda es el mejor platillo 'callejero' de Latinoamérica.

Así lo votaron miles de usuarios en un concurso realizado por Netflix en Twitter, en donde la emblemática pieza gastronómica nacional se impuso a rivales como el choripán argentino y el relleno de papa boliviano.

Sin embargo, el camino para coronarse como la 'reina' de la comida callejera latinoamericana no fue sencillo, ya que tuvo un encuentro reñido con el ceviche peruano.

Incluso, el Gobierno mexicano y el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, tuvieron que 'salir al quite' para pedirle a los paisanos tuiteros que votaran por el platillo oaxaqueño.

Todo empezó el pasado 21 de julio, cuando la cuenta oficial de Netflix en Twitter lanzó el Campeonato Street Food Latinoamérica, con la finalidad de responder la siguiente interrogante: ¿Cuál es la comida callejera más deliciosa del subcontinente?

Amigos cumplen promesa y comparten premio de la lotería

Un hombre del oeste de Wisconsin compartirá sus millones de un premio de lotería con un amigo de toda la vida debido a una promesa que se hicieron mutuamente hace casi tres décadas.

Los amigos Tom Cook y Joseph Feeney se dieron la mano en 1992 y prometieron que si alguno de ellos ganaba el premio gordo de Powerball, dividirían el dinero.

Esa promesa se hizo realidad el mes pasado cuando Cook compró el boleto ganador por un premio mayor de 22 millones de dólares en Synergy Coop en Menomonie.

Cuando Cook llamó para darle las buenas noticias a su amigo, Feeney no podía creerlo.

Cook se retiró después de ganar el premio gordo mientras Feeney ya estaba retirado. Ninguno de los dos tiene planes extravagantes para las ganancias, pero esperan disfrutar más tiempo en familia.

Los hombres eligieron la opción en efectivo de alrededor de 16.7 millones de dólares, dejando a cada uno con casi 5.7 millones de dólares después de pagar los impuestos.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 en aproximadamente 292 millones.

Taylor Swift lanzará nuevo álbum esta noche

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció este jueves que lanzará esta noche su nuevo álbum discográfico , el octavo en su carrera.

"La mayoría de las cosas que había planeado este verano no terminaron sucediendo, pero hay algo que no había planeado que sucediera. Y esa cosa es mi octavo álbum de estudio, Folklore. ¡Sorpresa! A medianoche lanzaré todo mi nuevo álbum de canciones en las que he derramado todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones", señaló en su cuenta de Facebook.

La intérprete de temas como Blank Space o The Man colaboró para este material, compuesto por 16 canciones, con Aaron Dessner, William Bowery y Jack Antonoff.

El álbum fue diseñado por Laura Sisk y Jon Low, y mezclado por Serban Ghenea Ghenea Jon Low. Las fotos del álbum fueron tomadas por Beth Garrabrant.

Mike Tyson está de regreso

Mike Tyson regresa al boxeo a los 54 años de edad.

El retirado campeón de peso pesado enfrentará a Roy Jones Jr., un exmonarca en cuatro divisiones, en una exhibición de ocho asaltos el 12 de septiembre en el estadio de Dignity Health Sports Park en los suburbios de Los Ángeles.

Tyson se convirtió en el campeón pesado más joven de la historia cuando ganó el título en 1986 a los 20 años. Fue considerado como el peleador más temido durante un tiempo. Pero se carrera se truncó debido a distracciones, y no pelea desde 2005 tras perder un segundo combate consecutivo.

Había dado pistas de un posible retorno a los tinglados al mostrar videos en los que aparece entrenándose, y ahora sí es una realidad.

Jones, de 51 años, reinó en las divisiones mediano, súper mediano y júnior pesado. Conquistó el título pesado en 2003, el primer excampeón mediano en hacerlo en 106 años.

Justin Bieber anuncia nuevas fechas de su gira para 2021

La gira mundial de Justin Bieber que estaba prevista para este año ya tiene nueva fecha.

La gira mundial de Bieber iba a comenzar el pasado mayo pero se postergó debido a la pandemia del coronavirus. AEG Presents dijo que ahora arrancará el 2 de junio de 2021 en San Diego, Caifornia.

La gira de 45 conciertos incluye 19 nuevas fechas. Los boletos saldrán a la venta el 6 de agosto.

La gira pasará por Chicago, Boston, Nueva York, Atlanta, Los Ángeles, Las Vegas, Detroit, Miami, Houston y Nashville, Tennessee. Terminará en Sacramento el 15 de agosto de 2021. Por cada boleto comprado se donará un dólar a la Fundación Bieber.

Esta tigrecilla de Sumatra aprende a cazar en un zoológico de Polonia

Una tigrecilla de Sumatra nacida hace dos meses aprende a conocer el mundo y a cazar bajo la guía de su madre en el suroeste de Polonia. Es la primera de la especie nacida allí en 20 años.

Es la primera cría de su madre Nuri, nacida el 23 de mayo, y las autoridades del Zoo de Breslavia están encantados por los buenos cuidados de la madre. La vocera del jardín, Joanna Kij, contó este jueves que el parto significó un gran éxito para el zoológico.

“Es muy valiente y está aprendiendo a conocer el campo exterior, según la madre le permita salir o no, eso depende del clima”, dijo Beata Nieweglowska, a cargo de los depredadores.

“Está aprendiendo la conducta básica del tigre adulto, su madre le enseña cómo conducirse, a qué le debe tener miedo y a qué no, cómo acercarse”, señaló.

El padre, Tengah, presenció el parto, olfateó a la recién nacida y “siguió su camino”, lo cual es natural porque los machos no participan de la crianza de los cachorros, explicó Radoslaw Ratajszczak, presidente de la junta directiva del zoo.

El tigre de Sumatra es una especie en peligro de extinción, hay apenas 500 en el medio silvestre en la isla, debido a la reducción del hábitat y la caza furtiva, indicó Ratajszczak.

Con información de AP