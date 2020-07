¡Atención, fans de Taylor Swift! Lanzará nuevo álbum esta noche

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció este jueves que lanzará esta noche su nuevo álbum discográfico, el octavo en su carrera.

"La mayoría de las cosas que había planeado este verano no terminaron sucediendo, pero hay algo que no había planeado que sucediera. Y esa cosa es mi octavo álbum de estudio, Folklore. ¡Sorpresa! A medianoche lanzaré todo mi nuevo álbum de canciones en las que he derramado todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones", señaló en su cuenta de Facebook.

La intérprete de temas como Blank Space o The Man colaboró para este material, compuesto por 16 canciones, con Aaron Dessner, William Bowery y Jack Antonoff.

El álbum fue diseñado por Laura Sisk y Jon Low, y mezclado por Serban Ghenea Ghenea Jon Low. Las fotos del álbum fueron tomadas por Beth Garrabrant.

"Antes de este año probablemente hubiera pensado demasiado sobre cuándo lanzar esta música en el momento 'perfecto', pero los tiempos en los que vivimos siguen recordándome que nada está garantizado. Mi instinto me dice que si haces algo que amas, deberías ponerlo en el mundo", aseveró.