Daft Punk: estos son 10 datos que debes conocer sobre ellos... y sus cascos

La agrupación francesa Daft Punk anunció este lunes su separación, tras casi 30 años de carrera.

La legendaria banda, que alcanzó fama mundial con canciones como Get Lucky, no dio detalles sobre la ruptura.

Si quieres conocer más sobre este dúo, te lo contamos en diez puntos.

1. Daft Punk estaba conformado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter y nació en 1993. Bangalter y de Homem-Christo se conocieron en una escuela en París en 1987. Antes de Daft Punk, formaron una banda de indie rock llamada Darling.

2. Dejaron 'huella' en Francia, colocándose a la cabeza del estilo house en la década de 1990 y, posteriormente, en el synthpop.

3. Su fama no solo se dio en el país galo. A partir de su primer álbum de estudio, Homework (1997), fueron reconocidos a nivel mundial. ¿Quién no bailó al ritmo de Around the world?

4. ¿Siempre usaron cascos? La respuesta es no. Al inicio de su carrera, empleaban máscaras.

A partir de 2001, con el material Discovery (2001), también presentaron sus emblemáticos cascos, que fueron diseñados por Tony Gardner, de la compañía Alterian, según el documento Bionics Engineering by Tony Gardner & Alterian.

5. Además de sus cuatro producciones discográficas de estudio, Daft Punk realizó filmes. El primero de ellos es D.A.F.T.: A Story About Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes (1999).

Sin embargo, uno de los más reconocidos es Interstella 5555 - The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem (2003). ¿Recuerdas One more time?

6. Han colaborado con artistas como Kanye West (fue la primera), Pharrell Williams, el líder de Chic, Nile Rodgers, Giorgio Moroder y The Weeknd.

7. Durante su trayectoria ganaron siete Premios Grammy, entre ellos los de Mejor Álbum de Dance/Electrónica (Alive 2007 y Random Access Memories) y Mejor Grabación del Año (por Get Lucky).

8. ¿Algo más? También formaron parte del videojuego DJ Hero, de Activision, otorgando 11 mezclas de sus canciones. Posteriormente, tuvieron una participación en él.

9. Compusieron la banda sonora de la película Tron: Legacy, que fue estrenada en 2010. Si quieres escucharlo, da clic aquí.

10. Su último disco, el Random Access Memories fue considerado innovador para el género por su mezcla de instrumentación en vivo, sonidos disco, funk, rock y R&B, entre otros.

El año pasado, la revista Rolling Stone lo ubicó en el número 295 de su lista de los “500 mejores álbumes de todos los tiempos”.

Con información de AP y Fahrenheit Magazine

