Lunes de 'bajón': Daft Punk anuncia su separación

El grupo francés Daft Punk anunció este lunes su separación, tras casi tres décadas de trayectoria.

El dueto conformado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter dio a conocer la noticia a través de un video, el cual forma parte de su película Electroma (2006).

El publicista de la banda, Kathryn Frazier, confirmó la ruptura sin dar más detalles, de acuerdo con el sitio web Pitchfork .

Durante su trayectoria, Daft Punk lanzó cuatro álbumes de estudio y dos en vivo.

Además, realizaron y participaron en cinco filmes, como D.A.F.T.: A Story About Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes (1999) e Interstella 5555 - The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem (2003), por citar algunos.

