Víctor Romero: ¿Qué tan tecnificado estás?

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para la lectura de la columna de café y tecnología de esta semana.

Me tocó la experiencia de entrevistar a una persona por videoconferencia para evaluarla y se uniera a nuestro equipo de trabajo, me llamó la atención cuando se movió su cámara, había muchos papeles en su escritorio. Cuando empecé a hacer algunas preguntas de rutina, me contestó leyendo los papeles; le pedí hiciéramos un alto le confirmé que la entrevista es para conocerle y que ayudaría mucho fuese auténtico.

Desde hace algunos años, se han utilizado “avatars” para las entrevistas iniciales, te piden siempre ver al entrevistador, que por cierto tu puedes elegirlo entre 3 o más opciones; y no dar respuestas cortas, ¿qué hay detrás del avatar?, hay inteligencia artificial evaluando tus gestos, tu mirada, el tono de tu voz y lo compara con parámetros previamente establecidos y otros más aprendidos.

Tuve la oportunidad en esta semana, de conocer un poco más de un software que permite realizar reservas desde una app en tu Smart phone y viendo el mapa del piso de trabajo o bien de los cajones de estacionamiento, puedes reservar tu escritorio de trabajo o bien un cajón de estacionamiento.

En el mes de mayo, se llevará a cabo la feria de audio y video profesional más grande de Europa y que se está posicionando fuertemente por la magnitud de su tamaño como la número 1 del mundo, durante muchos años se realizó en Amsterdam, ahora será en Barcelona donde se celebrará el ISE 2022.

Las últimas líneas quiero dedicarlas a una gran persona a quien tuve la oportunidad de conocer y trabajar de cerca con él en el consejo de CAMSVI.

Una persona que sobresalió por un extraordinario trabajo corporativo, definitivamente uno de los mejores CEO en Latinoamérica; participaba en más de 20 consejos y siempre estuvo disponible para compartir sus dos activos más valiosos: tiempo y conocimiento. Platicar con él, era un deleite, recuerdo un par de llamadas, yo estar con pluma y libreta a la mano para poder tomar el mayor valor a la plática.

Mi abuelo decía que el tamaño del legado se vería reflejado en el número de personas que estuvieran en el cortejo fúnebre y que razón tenía, a las grandes personas, le acompañamos hasta el final muchas personas.

Escuchar a sus hijas cómo se despidieron de él, habla de un gran trabajo en la familia; nietos, yernos, hermanos, amigos, colegas; todos lamentando esta gran pérdida.

Le mando un fuerte abrazo a la familia Garza Montemayor por la sensible pérdida de Francisco Rogelio Garza Egloff, mejor conocido como Pancho Garza Egloff; decía que Francisco solo le decía su suegra y eso lo ponía nervioso.

Termino la columna con una de las frases que Pancho compartía “No es lo más importante hacer muchas cosas, sino ponerle mucho amor a lo que hacemos”

Hoy acompañé la escritura con un café americano, elaborado con un blend de granos Colomnbano, aromático y acidez baja.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.