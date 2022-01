Víctor Romero: Blockchain no es lo mismo que criptomonedas

Queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de esta semana de café y tecnología.

Cómo les fue de festejos de año nuevo? Y con la tradicional rosca de reyes, al menos en mi caso, fin de año lo celebramos con amigos muy cercanos y la rosca de reyes, fue en casa con mis hijas y mi esposa.

Muchos amigos y conocidos han resultado positivos con esta nueva variante del covid, aunque ninguno de gravedad gracias a Dios, he sido impresionante la velocidad de contagio. Así que a cuidarse.

Mucho que platicarles, la semana pasada se llevó a cabo el CES en Las Vegas Nevada, uno de los productos que causó revuelo fue el proyector ultra portable con forma de una lámpara, “the freestyle”, te permite proyectar ver la tv en cualquier ángulo, puedes elegir el cover y cambiarlo constantemente de look; veo a mi hija menor en su cuarto y definitivamente cumple con sus requerimientos de ver televisión desde su cama, proyectando en el techo en la pared o donde sea. Definitivamente un producto para la nueva generación de consumidores.

Bueno, pues ahora si al tema, ayer tuve oportunidad de desayunar con Carlos E, un empresario que tiene experiencia en criptomonedas y en el minado de criptos. Empecemos con los términos, blockchain (cadena de bloques) es una forma poder saber la información de todo un proceso que está “blindado” contra alteración; lo que significa que cualquier proceso que corra a través de blockchain, es posible saber su camino. Para el caso de las criptomonedas, blockchain permite rastrear y asegurar la información de todas las operaciones; a diferencia de otras tecnologías que se utilizan para transferencias electrónicas de dinero, block chain es inmediato, no hay segundos que pasen entre una operación y otra.

Una frase que retumbó en mi mente fue cuando Carlos me dijo: “Es un riesgo no estar en criptomonedas”, al igual que las inversiones en bolsa, bienes raíces, negocios, etc, tienen un riesgo, por lo que la recomendación es no utilizar dinero de tu patrimonio, debe ser dinero que tengas que destines específicamente para este tipo de inversiones, pensando en el largo plazo y que estés dispuesto a aguantar las subidas y bajadas de precios.

Una de mis metas en este año es estar en el mercado de criptomonedas y como dice el viejo proverbio “El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años; el segundo mejor momento es ahora”, así que hoy es un buen día para asomarme a mi “wallet” (Cartera digital usualmente es una app).

Parte de este proceso es el informarse en los canales correctos, revistas, blogs y libros del tema son las mejores herramientas, así como tener siempre presente que “yo soy el único responsable de las decisiones que tome”.

Hoy acompañé la escritura con un café americanos, gracias a las Hermanas de CAMSVI por el café que me regalaron, muy bueno, aromático, de sabor intenso, acidez baja; ahora que las visite les preguntaré de que región es el café.

Les deseo un extraordinario 2022, que será el mejor año, en donde se cumplan todos sus deseos y planes, lleno de salud, bendiciones y prosperidad.