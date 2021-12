Víctor Romero: Feliz Navidad

Muy buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

La hermanita de una de las amigas de mi hija menor hizo su carta a Santa hace un par de semanas, la cual compartió; me llamó la atención la lista de regalos, entre ellos un teléfono inteligente iphone 13 con lujo de detalle de las características que quiere, no sé cuál sea su edad, casi seguro que debe rondar entre los 10 y los 12 años. Me pregunto yo, ¿Dónde quedó la fábrica de juguetes de Santa?, ¿dónde quedaron los anuncios de los fabricantes con todos los nuevos juguetes?, ¿descuentos en las tiendas de autoservicio antes de que llegue la Navidad y los Reyes Magos?

Los niños se han vuelto casi por completo digitales, aunque en algunas colonias donde se vive de forma sencilla, aún se ven niños corriendo por la calle, jugando futbol con un balón ponchado donde las porterías son dos piedras o 2 latas; donde se sientan por las tardes en un escalón afuera de su casa a reír y platicar travesuras.

En alguna ocasión platicando con una maestra de primaria menor, me compartía la importancia de que los niños experimenten con sus 5 sentidos, caminen descalzos por el zacate, jueguen con la tierra y sientan diferentes texturas, escuchen los pájaros y se sorprendan viendo estrellas tirados de panza para arriba por las noches.

Desde hace más de 10 años, los colegios han incorporado a la tecnología; tabletas, software, etc; sin embargo no alcanza para todos los niños del país; quienes hemos sido afortunados de poder dar una educación de calidad a nuestros hijos, estoy seguro de que podemos percibir esta gran brecha educativa que hay en el país.

Para la tecnología en la educación, como decían las abuelitas, ni tanto que queme al Santo ni tanto que no lo alumbre, recordemos que la tecnología es solo un medio para llegar al fin.

Espero que a Santa le llegue mi columna y en esta Navidad evalúe seriamente cuál será la mejor mezcla de regalos que entregará.

En esta Navidad, le pido al niño Dios, que llene de amor, bendiciones y prosperidad sus hogares, que lo que entreguen y reciban, sea tiempo de calidad con sus familiares; esta pandemia me enseñó que la vida es corta y que nuestros seres queridos no están para siempre, en un abrir y cerrar de ojos, la vida de va, así que a disfrutarlos mucho.

Doc, usted disculpará, pero el día de hoy, el 25 de diciembre y el 1ro de enero, tendré que romper la dieta para disfrutar de un buen café. Hoy acompañé la escritura con un café americano hotelero, sin mucha información de los granos, puedo decirles que muy buen tostado, aromático y acidez baja.

Les deseo una muy feliz Navidad y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre y en todo momento.