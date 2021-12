Víctor Romero: Grandes preguntas

Muchas gracias queridos lectores por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

2021 se ha ido como agua, hace algunos meses estaba iniciando los planes para resolver los retos del año y ahora estamos a 14 días de terminar el año, un año que ha sido una montaña rusa, donde hemos aprendido y reforzado nuevas habilidades.

La semana pasada que estaba esperando un vuelo de conexión en el aeropuerto vi la portada de una revista que decía “The future of work”, una edición de 3 capítulos que trata el tema del futuro de los trabajos.

Lo que sucede en Estados Unidos no es algo lejano a lo que puede suceder en México y sobre todo en los estados que estamos muy cerca de la frontera con EUA. El gran problema que tiene ahora el país más poderoso del mundo, son los salarios y la demanda de beneficios por parte de los colaboradores, el salario mínimo es EUA es de $7.25 dólares la hora, empresas como McDonalds están ofreciendo $15 dólares la hora y otras como costco, hasta $16 dólares la hora. Aunque no soy economista, el subir salarios y la necesidad de incrementar precios, causa inflación.

Estamos empezando a vivir la transición a la era de la tecnología, algunos ejemplos de ellos, las autopistas en Texas por ejemplo no cuentan con una caseta atendida por personal para cobrar el peaje, sino es un sistema de cámaras y sensores que generan los cobros o bien te manden el recibo para pagarlo por correo así como la multa en algunos casos. ¿Qué beneficios trae consigo? Menos generación de contaminantes (no haces un alto total), optimización del tiempo (no hay filas) y eliminar el lidiar con turnos de 24 horas, ausencias de personal, etc.

En centros comerciales, aeropuertos y corporativos, es ya común ver una máquina autónoma de lavado de pisos o en algunos hoteles, el servicio al cuarto, lo entrega un robot, que me dicen de los chatbot, el lunes quise aclarar un cargo con una aerolínea mexicana y me mandó a un número de whats app para hacer mi aclaración.

En las grandes bodegas se empiezan a ver más robots y menos montacargas con operador; las grandes extensiones de metros cuadrados en los corporativos están vacíos, una amiga nos compartió una foto llegando a su oficina y fue impresionante ver sin personas muchos escritorios.

Los jóvenes que me ha tocado entrevistar, traen toda la actitud de querer trabajar, pero no están dispuestos a comprometerse con un horario, un lugar fijo y un sueldo establecido (si es fijo el sueldo, debe de ser alto); el reto será encontrar el balance y es el trabajo que nos tocará hacer en el 2022.

Recomiendo ampliamente leer la edición especial de la revista time “The future of work”.

Hoy acompañé la escritura con un vaso con agua, por recomendación del doctor no podré tomar café durante unas semanas, lo cual me tiene bastante triste, pero la salud es primero, así que aprovecharé para leer algunos artículos acerca del café y platicar con algunos baristas.

