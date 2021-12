Víctor Romero: Adiós al efectivo

Buen día queridos lectores muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología.

El día de ayer, me llamó la atención que el vendedor de papas que estaba caminando con una gran caja, no recibiera efectivo, solo pago con tarjeta. Esta situación de menos efectivo se empieza a ver en diferentes industrias; los gobiernos están empujando la iniciativa de cero efectivo como medida contra el dinero sucio (Black Money).

Países como India, han estado trabajando en disminuir el uso de efectivo como medida fiscal y para erradicar el dinero mal habido.

En nuestro país vecino, Estados Unidos, prácticamente todas las transacciones se dan mediante tarjeta de crédito o débito, pago por transferencia o pago por acercamiento (RF). También me ha tocado pagar con un billete de 100 dólares y me digan que no tienen cambio en un local.

El block chain, ha vendido a acelerar las transacciones seguras a nivel global, incluso en diferentes monedas y ligadas con cajeros de bancos o criptomonedas. Esto significa que las comisiones por realizar transacciones internacionales son más bajas, el control de la operación la tiene el usuario en la palma de su mano en su dispositivo móvil y está disponible 24hrs los 365 días del año.

El gran reto para los gobiernos es la nueva regulación para operaciones desde bancos en la nube, sobre todo, porque el país donde se crea no es el mismo en donde se usa. Recuerdo un profesor de economía quien decía en la clase de criptomonedas, que quien hace una operación de compra y venta con criptomonedas, no hay forma legal de recuperar su dinero en caso de que sea un fraude, block chain asegura la confiabilidad de la operación pero no hay ley que proteja la transacción comercial de compraventa.

Por todo esto, el efectivo cada vez será menos utilizado y las transacciones serán completamente fiscalizables; es un buen momento para hacer una disciplina fiscal y estar al corriente con el cumplimiento de pago de impuestos, por otra parte, también debemos ser ciudadanos participativos para asegurar que dichos impuestos se utilicen para beneficio de los que los pagamos.

Hoy acompañé la escritura con un café americano y con unos pan cakes, hace mucho que no desayunaba esta combinación.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.