Víctor Romero: Crecer exponencialmente, solo lo permite la tecnología

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Hoy estaba escuchando un programa grabado de Daniel Marcos, justo estaba hablando del tema de crecer exponencialmente, me llamó la atención que para poder crecer de forma exponencial, se requiere de un alcance Global y esto solo se logra con la tecnología.

¿Cuántos contactos tienes en tus redes sociales?, ¿a cuántos de ellos frecuentas personalmente?; cuándo me hice estas preguntas, uff, muy pocas, realmente es nada el número comparado con mis contactos en redes sociales (que no son muchos).

Otro de los comentarios que sacudió mi cabeza es el ejecutar exponencialmente, un ejemplo lo es amazon; tan solo en España, en 2018 en un Black Friday, registró el despacho de más de 650 pedidos por minuto según la revista cadena de suministro.

Qué tienda departamental lo hubiese podido hacer, no me imagino 650 personas cada minuto haciendo un pedido, habría más personas que pasillos en muchas de las tiendas.

Las plataformas de venta en línea cobraron una importancia muy relevante durante el 2020, hacer el supermercado por internet venía creciendo, en pandemia, se volvió la locura a tal grado que no se daban abasto aún con empleados subcontratados por temporalidad.

La pregunta ya no es, ¿qué buena idea se me ocurre para hacer un negocio? Si no, ¿esta idea me permite un negocio exponencial?, ¿en cuántos días? La cuarta transformación industrial, es precisamente eso y a los de mi generación nos cuesta trabajo entender los miles de millones de dólares que recaudan las nuevas Startups; consecuencia de que estamos viendo los negocios de la 4ta revolución con ojos de la 3ra revolución.

Un ejercicio para innovar que procuro hacer en todo momento, es preguntarme ¿qué problemas tendrán que resolver la próxima generación?, da un punto de partida con la mira puesta en 20 años.

Hoy acompañé la escritura con un café con leche, disfrutando de la familia y de la visita de mi señora madre, soy muy afortunado de tenerla aquí conmigo.

Les deseo un extraordinario inicio de semana.