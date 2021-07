Víctor Romero: Desde mi casa pero también desde la oficina

“Me gusta trabajar desde casa, pero en ocasiones extraño a mis compañeros, creo que prefiero una opción flexible para hacer mi trabajo”, me compartió un ejecutivo.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Ahora después de probar las mieles del trabajo en casa, de poder convivir más horas con la familia, evitar tráfico, tiempo en traslados y todo lo que conlleva trabajar presencial; hay una gran mayoría que preferiría flexibilidad en su trabajo; este es el reto para las empresas.

La buena noticia, es que después de un año, trabajando remoto, las palancas de control en las empresas se han accionado en diferentes caminos y de esta forma, asegurar la productividad y llegar a las metas.

Qué pasará con tantos metros cuadrados de oficina que ya no se utilizarán?, bien, pues se tendrán que transformar en huddle room, salas de conferencias o bien algunas propiedades darán un giro de 360 grados y convertirse en habitacional.

He visto con gran gusto, que varios amigos que colaboraban para empresas o grandes corporativos, ahora han tomado el camino del emprendimiento o bien trabajar en un formato free lance; por cierto plataformas como fiver,total, peopleperhour, outsourcely entre otras opciones son grandes alternativas para trabajar desde cualquier parte del mundo y ganar dinero.

En lo personal, he utilizado algunas de estas plataformas para temas de diseño y también para periodos en donde he requerido una persona que me asista y me ha ido muy bien.

Definitivamente estamos encontrando cambios interesantes en este regreso a la nueva realidad, nuevas formas de ganar dinero y como lo comenta en su libro Toby Hecht en la filosofía Aji de la cuarta revolución.

El tener una computadora, nos brinca acceso inmediato al mercado global, la gran diferencia es que no podemos ver oportunidades en la 4ta revolución con los lentes de la 3ra revolución; un gran reto para los que tenemos más de 40 años.

Me dio mucho gusto encontrarme en mi alacena un café cubano, tanto que tomé la foto y la publiqué en redes sociales, pasado el toro, no le vi mucho valor, pero me ganó la emoción.

Disfruté mucho el momento de tomar café por la mañana, un café americano cargado, aromático, de sabor intenso y acidez baja.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!