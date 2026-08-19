¿Qué hacer para crecer en México?

A mediados de enero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con un grupo de ocho economistas y funcionarios de su gobierno para analizar los retos económicos del país.

En su momento, la titular del Ejecutivo federal informó que la reunión fue “para conversar sobre el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social”.

Por orden alfabético de apellido, los economistas invitados a Palacio fueron Ana María Aguilar, Gabriela Dutrénit, Gerardo Esquivel, Fausto Hernández, Juan Carlos Moreno-Brid, Mariana Rangel, Lorena Rodríguez y Héctor Villarreal.

Aunque oficialmente no se detallaron los temas específicos abordados en ese encuentro, una de las preguntas centrales fue por qué la economía mexicana no está creciendo lo suficiente.

La presidenta quería escuchar los diferentes puntos de vista de los asistentes y también sus propuestas desde una perspectiva académica y técnica.

Meses después, muchos economistas más se interesaron en el tema y manifestaron su deseo de dar una opinión orientada a impulsar el crecimiento, por lo que la discusión se abrió entre colegas.

El resultado fue la convocatoria y participación de cerca de 100 economistas de universidades públicas y privadas, centros de investigación, organismos empresariales y consultorías independientes en el Foro para el Crecimiento Económico de México.

Ahí se reunieron para responder la pregunta ¿qué le sugieren al gobierno federal y al Congreso para estimular el crecimiento económico?

Un crecimiento que, además, sea persistentemente elevado, incluyente y sustentable, sin que esté acompañado de aumentos en los precios.

El Foro para el Crecimiento Económico de México entregará esta semana a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras dependencias, un paquete de propuestas homologadas surgido de seis mesas de trabajo:

Panorama internacional y agenda de desarrollo; Instituciones, incertidumbre y ambiente de negocios; Fortalecimiento fiscal e inversión pública; Innovación para el crecimiento; Bienestar y desarrollo social, e Impulso a las Pymes.

En opinión de Héctor Villarreal, quien coordinó la mesa de finanzas públicas y espacio fiscal, el grupo convocó a voces muy heterogéneas, que, a pesar de sus diferencias y propuestas muy diversas, lograron consensos y ponerse de acuerdo en algunos temas.

El profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey me dijo que “la verdad es que terminó siendo un ejercicio muy rico”, en el que “no trató de ser un lavadero político ni mucho menos. Fue un asunto técnico de perspectiva muy amplia”.

En las mesas para integrar la propuesta se reconoció que el país lleva 30 años con tasas de crecimiento muy bajas, de casi 2 por ciento en promedio anual, si bien con estabilidad macroeconómica.

A manera de ejemplo sobre las coincidencias entre los economistas, Villarreal explica que, si queremos crecer más, vamos a necesitar mayor inversión pública.

“Hay ciertos sectores de infraestructura en los que es muy importante que la inversión llegue y eso, en un momento en que tenemos un déficit fiscal alto, implica hacerse de recursos que puedan ser canalizados ahí. Ese fue uno de los hilos conductores de muchas discusiones”, comentó.

Además, en las mesas también se habló de certeza y confianza ante la necesidad de que los inversionistas privados puedan estar tranquilos en los proyectos en que participen.

Villarreal deja claro que la intención es “que no quede como un ejercicio académico, nunca fue el espíritu. O sea, esto tiene que pasar a política pública. Ojalá que impere una visión de política pública”, subrayó.

Pero también, otra idea constante en el Foro para el Crecimiento Económico de México, es que se hable más de mediano y largo plazos, no solamente de lo inmediato, pues “le hace mucha falta al país una visión de horizonte más amplio”.

En ese sentido, el problema de la falta de crecimiento económico no se resuelve con un presupuesto anual, menos cuando una parte importante está comprometida por gastos ineludibles.

Aunque llega tarde, pues el presupuesto federal de 2027 ya está elaborado para ser enviado al Congreso a principios de septiembre, es muy necesaria una discusión económica para saber por qué el país no crece y tomar las acciones correctas.