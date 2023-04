Muerte y trascendencia

La vida no termina en la muerte, después de la Semana Santa se celebra, durante siete semanas, el triunfo de la Vida. Poetas de diversas culturas han expresado estos anhelos de trascendencia, vamos a transcribir algunos ejemplos.

En España, José Hierro en su poema Alegría une paradójicamente la alegría y el dolor: “Llegué por el dolor a la alegría,/ supe por el dolor que el alma existe,/ por el dolor, allá en mi reino triste,/ un misterioso sol amanecía./ Era alegría la mañana fría/ y el viento loco y cálido que embiste,/ (alma que verdes primaveras vistes/ maravillosamente se rompía) así lo siento más. Al cielo apunto…”

Gibran Jalil Gibran el gran poeta libanés expresa en El secreto de la muerte cómo encontrar este en el corazón de la vida: “Quieren comprender el secreto de la muerte./ ¿Cómo encontrarlo si no lo buscan en el corazón de la vida?/ Los ojos del búho, ciegos durante el día/, no pueden descubrir el misterio de la luz./ Si de verdad quieren comprender el espíritu de la muerte, abran bien el corazón a la esencia de la vida./ Porque la vida y la muerte son uno, como lo son el río y el mar./ En lo profundo de sus esperanzas y deseos yace el conocimiento silencioso del más allá./ Y como la semilla que sueña bajo la nieve, sueña el corazón con la primavera./ Confíen en los sueños, porque en ellos está escondida la puerta de la eternidad”.

Igualmente Miguel de Unamuno nos regala una bella reflexión en su poema Vendrá de noche: “Vendrá de noche, cuando todo duerma;/ vendrá de noche cuando el alma enferma/ se emboce en la vida;/ vendrá de noche, con su paso quedo/ vendrá de noche y parará su dedo/ sobre la herida;/ será de noche mas que sea aurora;/ vendrá a su hora, cuando el aire llora/llora y medita./ Noche ha de hacerse en cuanto venga y llegue,/ y el corazón rendido se le entregue, noche serena./ Vendrá la noche, la que da la vida,/ y en que la noche al fin el alma olvida,/ traerá la cura./ Vendrá de noche, sin hacer ruido,/ se apagará de lejos el ladrido, vendrá la calma…”

Kant nos advierte que, para compensar el sufrimiento humano, el Ser Supremo nos ha dado tres cosas: el sueño, la sonrisa y la esperanza. De las tres, la esperanza es el sostén más firme ante las miserias humanas.

El sólido consuelo de la esperanza en la vida futura cuenta con argumentos válidos en la filosofía como las reflexiones de Sócrates en el Fedón y las de Séneca en la Consolación a Marcia (XXIV, XXV), además de los razonamientos teológicos que nutren la fe religiosa. Max Scheler, en De lo eterno del hombre, considera que la esperanza es un “resorte maravilloso”, que en momentos de intensa espiritualidad nos hace sentir eternos… sin embargo, esta fe también tiene sombras de oscuridad, está envuelta en cierta niebla.

Finalmente, es importante destacar lo que la gran tanatóloga E. Kübler-Ross nos transmite sobre la esperanza en su testamento espiritual: “No crean en la utopía científica de que mediante la técnica y las píldoras se pueden arreglar las cosas. La técnica y las píldoras son inhumanas cuando no se armonizan con el espíritu del amor. ¡No apuesten por el moderno sacerdocio de psicólogos y psicoterapeutas, ni por sus promesas curativas! No están en disposición de cumplirlas. ¡No se dejen llevar por la ilusión de que los líderes políticos, sectarios, cuando no sagaces, arreglarán sus problemas! Los utilizarán únicamente para fines egoístas. Sin embargo, ¡no caigan en la resignación de aceptar que no hay esperanza! La verdadera esperanza supera lo alcanzable y lo inalcanzable de este mundo”.

En conclusión, Miguel de Unamuno conecta el dinamismo imparable del ser humano, con el anhelo de supervivencia: “el que no tiene ansias de ser más, llegará a no ser nada”. No se trata solo de un instinto de conservación, sino más bien, de un instinto de superación escondido en el corazón humano.