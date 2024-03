Esta innovación para cazadores está salvando vidas en todas las industrias

La historia de esta empresa neozelandesa ha demostrado que la innovación puede ser la clave para salvar vidas y marcar una diferencia significativa en el mundo.

En 2014, dos diseñadores industriales fundaron Seen Safety Limited, entonces conocida como Hunter Safety Lab Limited, con una misión clara: prevenir accidentes de caza en los que se confunde a los cazadores. Su tecnología galardonada, llamada IRIS, utiliza un láser infrarrojo para detectar parches de cinta reflectante en los chalecos de seguridad de los cazadores, abordando así un problema real y peligroso en la comunidad de cazadores.

Sin embargo, la historia de Seen Safety no es solo de éxitos desde el principio. Como cualquier emprendedor valiente, tuvieron que enfrentarse a desafíos y obstáculos inesperados. Su primera idea de un sensor para cazadores no resultó ser un éxito comercial, pero en lugar de rendirse, vieron el potencial de adaptar su tecnología para abordar otro problema crítico: los accidentes causados por montacargas y otras maquinarias móviles en entornos industriales.

La resiliencia y agilidad de Seen Safety se destacan en su capacidad para “pivotar” más de una vez y encontrar nuevas oportunidades incluso después de enfrentar contratiempos. Su enfoque centrado en la misión, que es salvar vidas y prevenir tragedias, les dio la fuerza para seguir adelante.

El compromiso de Seen Safety con la innovación se ve impulsado por la cultura neozelandesa, que fomenta la creatividad y la resolución de problemas. La capacidad de construir y probar prototipos rápidamente en Nueva Zelanda les permitió desarrollar la tecnología necesaria. Además, el apoyo temprano de la Agencia de Desarrollo Económico de Nueva Zelanda (NZTE) allanó el camino para la expansión global, proporcionando accesos cruciales a los mercados mundiales.

Desde su primera venta a una empresa australiana, Seen Safety ha demostrado ser una empresa global desde el principio. Su tecnología de seguridad peatonal ahora protege vidas en más de 30 países y es utilizada por algunas de las marcas más reconocidas a nivel mundial.

Los desafíos actuales que enfrenta Seen Safety, como llegar eficientemente a los clientes a nivel mundial, gestionar un equipo global y mantenerse al tanto de un mercado en constante cambio, son prueba de que la travesía del emprendimiento nunca carece de desafíos. Sin embargo, su compromiso con la mejora continua y la seguridad en el lugar de trabajo demuestra que están a la altura del desafío.

El mercado latinoamericano y mexicano ha surgido como un punto clave para Seen Safety. Además de ser un importante centro de logística y distribución, estas regiones muestran un entusiasmo particular por la adopción de nuevas tecnologías y una cultura de seguridad.

En una frase, Seen Safety se describe como un líder en el desarrollo de tecnología de sensores para proteger a los peatones que trabajan cerca de equipos móviles pesados. Su contribución al mundo va más allá de la innovación; están salvando vidas y previniendo tragedias.

A cualquier emprendedor que esté considerando iniciar su propia empresa, les digo: simplemente comiencen. La historia de Seen Safety es un recordatorio de que cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer. Nunca se sabe a dónde los llevará ese primer paso audaz. La innovación puede ser la fuerza impulsora para cambiar el mundo, una idea a la vez.

Heather Lucas, Head of Operations Seen Safety.