La Navidad no solo es una época de regalos, luces y reuniones familiares, también es un festín de tradiciones gastronómicas que viajan a través del tiempo y las culturas. Cada país tiene su manera particular de conmemorar esta fecha, y en sus cocinas se entrelazan ingredientes locales, recetas ancestrales y la creatividad de generaciones. El pavo, originario de América, es protagonista en muchas mesas alrededor del mundo, desde su versión rellena al estilo estadounidense hasta las adaptaciones más exóticas como el pavo en mole de México. En Europa, el pato asado y el jamón glaseado compiten por el centro del banquete, mientras que en Filipinas, el lechón, un platillo sápido, de herencia hispánica, reúne a las familias en torno a un plato que brilla por la complejidad en su elaboración, especialmente para lograr la piel más crujiente y el gran reto de que la carne quede jugosa. En Italia, la víspera de Navidad incluye la Festa dei Sette Pesci (Fiesta de los Siete Peces), con gran variedad de pescados y mariscos. Mientras tanto, en Alemania, una encuesta muestra que las salchichas y la ensalada de papas representan el 36 por ciento de los alimentos favoritos para comer en Nochebuena. En Japón, sorprendentemente, ese día se celebra con pollo frito de KFC, una tradición que nace de una exitosa campaña publicitaria en los años 70. En América Latina, los tamales, las hallacas venezolanas y la ensalada de manzana son infaltables. El fufu, un platillo muy popular en varios países de África occidental, como Ghana, Nigeria, Costa de Marfil y Togo se elabora a partir de ingredientes ricos en almidón, como la yuca, acompañado de sopas especiadas que son un plato festivo, mientras que, en Marruecos, de gran mayoría musulmana, ven la Navidad como una celebración cultural más que religiosa. Tiene una pequeña población cristiana, conformada principalmente por extranjeros y una minoría de marroquíes. Estas comunidades suelen celebrar la Navidad en privado, en la que se sirve el cuscús preparado con carnes y vegetales. Y como no hablar del gran final, un desfile de dulzura. En Sudamérica, el panettone italiano se ha adoptado como un imprescindible, y en Filipinas, los bibingka y puto bumbong son postres de arroz con coco que se sirven después de la misa de gallo. En Australia y Nueva Zelanda, una festividad en verano, la pavlova, que ha sido objeto de una larga disputa sobre su creación entre australianos y neozelandeses, con merengue y frutas frescas, pone un toque ligero y colorido a las celebraciones, así como el pudin de Navidad, repleto de frutas secas con un toque de alcohol, es una costumbre prestada del norte de Ecuador. En Escocia, el clootie dumpling, un emblemático pastel con especias y hervido, se sirve durante el Hogmanay, la celebración de Año Nuevo. Por su parte, el malva pudding, esponjoso y dulce, es una tradición introducida por los colonos holandeses que lo llevaron a Sudáfrica cuando se establecieron allí a mediados del siglo XVII, principalmente en conexión con los viajes de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Los alemanes tienen el Stollen, un pan dulce lleno de frutas secas y bañado de azúcar glas, que simboliza al niño Jesús envuelto en pañales.

Las bebidas también juegan un papel crucial. Desde el ponche mexicano, con frutas locales como tejocotes y guayabas, hasta el vino caliente de los mercados europeos, las copas navideñas brindan en el frío invierno. En el Caribe, el coquito puertorriqueño, elaborado con leche de coco y ron, acompaña las celebraciones con un toque tropical. Lo que hace especial a la gastronomía navideña es su capacidad de unir a las personas para viajar en el tiempo y literalmente, las recetas a través de los océanos para establecer su influencia en todos los rincones, en un mundo cada vez más globalizado es común encontrar en una sola mesa tradiciones de diferentes culturas: un lechón al estilo cubano junto a un eggnog anglosajón compartido con un turrón de Jijon español. La Navidad nos recuerda que la cocina, al igual que las festividades, trasciende fronteras.

Cada plato, cada ingrediente y cada brindis rinden homenaje a nuestras raíces y a la generosidad que define esta época del año. Así, la mesa navideña se transforma en un mapa del mundo, donde el sabor narra una historia y la receta invita a celebrar aquello que nos une como humanidad. Porque en Navidad, la gastronomía no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma de una sociedad que, al menos por un momento, más allá de creencias y conflictos, se congrega por un propósito común: la familia, que es el refugio donde se cultivan los lazos más profundos, el espacio donde el amor y el apoyo mutuo nos dan fuerza para enfrentar cualquier adversidad.