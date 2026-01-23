A practicar el himno, Claudia

El que avisa no es traidor. Claudia Sheinbaum no podrá decirse sorprendida cuando Estados Unidos ataque en territorio nacional. Casi al final del rocambolesco discurso que quizá será el ejercicio de mayor egolatría personal e incoherencia económica jamás pronunciado en el Foro Económico Mundial de Davos, Donald Trump presumió que había acabado con las drogas que llegaban a su país por mar volando los barcos, “… ahora vamos a empezar en tierra. Vamos a destruir todo. En tierra será la parte más fácil”. No cabe ilusionarse y suponer que estaba pensando en Canadá.

¿Una operación apoyada en drones? ¿Despliegue terrestre con tropas? ¿Bombardeo quirúrgico? No se sabe cuándo, dónde, de qué forma y específicamente contra quién, lo que parece un hecho es que ocurrirá. Puede esperarse, claro, que todo acabe siendo, algo muy apropiado en el caso mexicano, un TACO, esto es, que finalmente el Presidente estadounidense se raje como en tantas ocasiones (en inglés: Trump Always Chickens Out). Pero Trump mete reversa ante los relativamente fuertes (la OTAN, China) no con los débiles como México.

Ante las reiteradas amenazas, la Presidenta ya tiene listo un repertorio de respuestas. Una de las clásicas es “cooperación sin subordinación” mientras que al mismo tiempo busca acciones que apacigüen al inquilino de la Casa Blanca. Extraditar en forma rápida a criminales requeridos por Estados Unidos ya se convirtió en una estrategia recurrente, con el tercer grupo entregado en días recientes.

Trump puede insultar (o decir verdades, tampoco puede descartarse) diciendo que su homóloga está aterrada ante los cárteles y que ella en realidad es una gran persona, pero que no manda en el país. Sheinbaum ha respondido siempre en tono calmado y sin entrar en dimes y diretes, ya no digamos una escalada de acciones. Muchas veces ha logrado sosegar a Trump, alargando la mecha, pero sin lograr apagarla. Envalentonado por la extracción de Maduro en Venezuela y enojado porque no le regalan Groenlandia, la bilis trumpiana puede dirigirse hacia México. Por advertencias no ha parado. Varias veces ha comentado que ha ofrecido a Sheinbaum realizar operaciones conjuntas, pero que ella ha rehusado. Lo que sigue es la acción unilateral.

¿Qué puede hacer el gobierno mexicano? Un problema grave es que no tiene credibilidad, ni democrática ni en materia de seguridad. Sheinbaum ha mostrado gran entusiasmo por abrazar dictadores. Los recurrentes envíos de petróleo a Cuba muestran que la Presidenta es fiel a sus pasiones juveniles castristas y ciega ante la posibilidad de desatar la ira del vecino norteño. Porque además están las secuelas de esos “abrazos, no balazos” de su padre político. Si López Obrador recibió un cáncer, lo alimentó entusiasta en su metástasis por todo el cuerpo de la nación (suponiendo que no se haya aliado con el mismo). No es que las acciones de Sheinbaum no sean bienvenidas, es que son paliativos ante la grave enfermedad.

Pero hay una solución a la vista. Hace algunas semanas la presentó con ese humor involuntario que en ocasiones despliega. De ocurrir una intervención, advirtió, México cuenta con su Himno Nacional, en concreto la estrofa “un soldado en cada hijo te dio”. Esto recuerda cuando hace algunos meses Nicolás Maduro amenazó con declarar a Venezuela “en armas” contra Trump. Así la Presidenta, solo que en versión musicalizada cortesía de Jaime Nunó y Francisco González Bocanegra. Será cuestión de que Claudia vaya practicando.