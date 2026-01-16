La que a tres amos sirve…

Tratando de servir a sus tres amos, Claudia Sheinbaum es incansable haciendo piruetas, retorciéndose, girando en una dirección y luego la opuesta. Porque tironean de ella en direcciones contrarias y la presidenta está siempre balanceándose en un precario equilibrio. Dos de ellos no están dispuestos a negociar y no dudan en mostrarle quién manda mientras que el tercero, está más necesitado de su apoyo que nunca.

Su lealtad es inquebrantable para con su padre político. De no ser por Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum Pardo quizá estaría por jubilarse de la UNAM como profesora tras una larga y gris trayectoria, probablemente publicando encendidas editoriales que nadie leería sobre el cambio climático en algún medio marginal. Pero hace más de un cuarto de siglo que se adosó al tabasqueño como su más fiel apéndice, y así sigue. Un servilismo que al parecer le da enorme felicidad proclamar, y demostrar, sin rubor ni pudor.

Pero además el Jefe Máximo de la Transformación no duda en mostrar quién es el titiritero y quién la títere. Acusaciones en contra de sus cercanos, familia y colaboradores, van y vienen. Quien ejerce formalmente la presidencia no solo no se ha atrevido a tocarlos ni con la hoja de una investigación, sino que los ha defendido con pasión en sus comparecencias mañaneras. Los rumores de un posible resquebrajamiento del bloque obradorista afloran con frecuencia, siempre para acabar apagados por la entenada.

Pero el tironeo al otro lado de la frontera también es brutal. Donald Trump no se cansa de decir que México es gobernado por cárteles criminales y que la presidenta está aterrada ante ellos. Las señales son cada vez más numerosas de que la administración estadounidense puede pasar abruptamente de las palabras a los hechos. En tanto se agota la paciencia del inquilino de la Casa Blanca, aquella de Palacio Nacional se limita a proclamar que hay mucha cordialidad en sus llamadas. Quizá Nicolás Maduro podría ilustrar a Sheinbaum sobre lo que puede seguir a una conversación telefónica con Trump.

Entre la espada estadounidense y la pared de su cacique político, la presidenta lo único que ha logrado es comprar un tiempo que puede estar a punto de agotarse. Tendrá que escoger más pronto que tarde al amo con el que debe quedar bien, y por ende al que enfurecerá con su desobediencia.

Pero aparte está la dictadura castrista, ahora huérfana de su principal benefactor venezolano. Un régimen que ha tenido suerte para perpetuarse gracias a generosos mecenas, desde la Unión Soviética hasta Venezuela, incluyendo por supuesto a México en varias ocasiones. El izquierdismo juvenil de Sheinbaum tiene en Cuba un ejemplo destacado de su nula evolución. Ahí está la presidenta de México regalando petróleo a una tiranía tan longeva como despiadada e inepta. Por lo menos esa insana proclividad ideológica la comparte con el señor feudal de Palenque.

Pero no con el presidente estadounidense. No deja de ser una ironía que, ahora sí, se está erigiendo un embargo (esa palabra que los castristas no se cansaron de sobar) petrolero en torno a la isla. Los hidrocarburos mexicanos no ayudan en ese propósito. Sheinbaum al parecer cree que puede estirar la liga sin pensar que puede romperla.

Al menos, para ella debería ser un consuelo no tener un cuarto amo al que debería servir. El pueblo de México y sus necesidades le importan bastante poco y no duda en traicionarlo una y otra vez. Ya con tres amos tiene bastante para quedar mal.