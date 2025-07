La Presidenta del desempleo

“… se va a recuperar el empleo. Tengo la certeza porque estamos trabajando en ello… Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y se va a recuperar”. Así la confianza de Claudia Sheinbaum ante la destrucción del empleo formal por tres meses consecutivos (abril, mayo y junio), algo que solo había ocurrido en décadas anteriores durante una fuerte recesión. De noviembre de 2024 a junio han desaparecido 318 mil puestos formales de trabajo. Pero la narrativa oficial es que la presidenta y su gobierno están haciendo todo lo posible por crear empleos.

Quizá se la cree. Como tantas personas con una arraigada ideología estatista y sin la menor instrucción formal en economía, la física por la UNAM al parecer piensa que es cuestión de voluntad. Sheinbaum Pardo dijo que estaba hablando con empresarios para evitar que subiera más el desempleo. No entiende que no se trata de pedir favores, sino de crear condiciones favorables para que los empresarios arriesguen sus recursos buscando ofrecer bienes o servicios, de paso creando trabajos.

La doctora en energía no comprende que lo que hizo su idolatrado López Obrador, y está continuando su gobierno, es encareciendo el empleo formal. Alguna de sus empresarias favoritas declaró hace no mucho que quienes no apostaran por México saldrían perdiendo. Gran frase, pero igualmente sin raíces en la realidad que enfrentan tantos empleadores, que están apostando en la dirección contraria. En junio de 2025 había registrados en el IMSS 1.042 millones de patrones, 31,100 menos que un año antes. O están cerrando o se están pasando a la informalidad.

Porque el sector informal de la economía, ese sí, está creciendo. En el primer trimestre de este año, el valor de su participación en el PIB fue prácticamente una cuarta parte (24.8%), el nivel más elevado desde que se empezó a calcular dicha estadística hace más de dos décadas. La proporción de la población trabajando en la informalidad subió a 54.5% desde el tercer trimestre de 2024 y ahí ha permanecido, rompiendo una tendencia a la baja constante desde 2012.

¿Qué han hecho Sheinbaum y su padre político para destruir empleos? El tabasqueño restringió considerablemente el llamado “outsourcing” en 2021, aumentó considerablemente los días de vacaciones pagadas en 2023, aparte de incrementos fortísimos al salario mínimo año tras año. Sheinbaum ha continuado esa política, aparte de obligar a plataformas como Uber, Didi y Rappi a registrar a trabajadores con el IMSS. Lo que sigue es reducir la semana laboral de 48 a 40 horas. Una serie de medidas bajo la creencia de que salarios y condiciones laborales pueden mejorarse, sin consecuencias negativas, por decreto.

¿Hay empresarios que pueden pagar más? Sin duda, como los hay que no pueden y se están mudando a la informalidad o cerrando sus puertas. Es una clásica caravana con sombrero ajeno. El buenismo gubernamental que espera aplausos de los trabajadores (y sus votos) pero cuya factura deben pagar otros.

No hay perspectiva de que esto cambie. Presidenta y legisladores oficialistas al parecer creen que han encontrado un camino para reducir la explotación laboral y beneficiar a millones con su buenismo expresado en leyes. Sus afanes de justicia social encontrando un campo para explotar en el mercado laboral. Pero ahí están esas cifras que Claudia Sheinbaum cree que contradicen sus denodados esfuerzos por aumentar el empleo. No se da cuenta que, en realidad, es la presidenta del desempleo.