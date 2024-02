¿Cuánto gana Loret?

No miente, no roba y no traiciona. Andrés Manuel López Obrador ha conducido su vida, ya 70 años, sin tacha ni mancha. El presidente de México fue el político más investigado por décadas. Lo que hubieran dado sus enemigos por encontrarle algo, lo que fuera. Nunca lo lograron porque ha conducido su vida por la senda más estricta.

Pero la mafia que quiere volver al poder no descansa y se aprovechan de que ahora está expuesto cada día, que es el centro de la atención nacional. Es el Presidente más atacado desde Francisco I. Madero. Qué forma de vivir la libertad de expresión en un México que hasta 2018 tuvo puesto un bozal. Pero esos comunicadores ingratos se obstinan en morder la mano que los liberó, los resentidos del PRIAN en atacar a quien los quitó del poder a golpe de votos. Pero el pueblo es sabio y bueno aparte de honesto y trabajador, y reconoce en el infatigable tabasqueño, tan madrugador, a uno de los suyos.

No se cansan de inventarle y además van sobre esa familia tan ejemplar que tiene. Porque todos los López son igual de intachables. Es importante recordar a los hermanos de AMLO cuando, en los años oscuros de la lucha y resistencia, recogían dinero entre el pueblo. Esos billetes que con sacrificio entregaban quienes deseaban un país democrático para, ya acumulados en sobres amarillos, financiar al movimiento.

Ahora están atacando a sus hijos, tan verticales y trabajadores como su padre y tíos. Son tres formidables astillas de ese palo que nadie puede doblegar ni manchar. Ya lo repite AMLO, con la mirada en alto y limpia porque sabe que quien nada debe, nada teme: más vale heredar a los hijos pobreza que deshonra.

Pobreza les dejará a esos vástagos, pero vaya honra llevar un apellido sin mácula. Esas humildes tierritas que ya puso AMLO a su nombre no son nada, lo mismo que otras pequeñas propiedades. En cambio sí han recibido una valiosa herencia en vida: la pasión de trabajar por los pobres, de impulsar a aquellos que buscan un mejor futuro. Ha sido extraordinario constatar la forma en que han impulsado a sus amigos y conocidos a montar una pequeña empresa para así poder recibir contratos por algunos cientos o miles de millones de pesos.

Qué forma de incentivar a una persona a ser emprendedora y, al mismo tiempo, apoyar los proyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación como el Tren Maya. ¿Qué han recibido los hijos de López Obrador a cambio de su desinteresado esfuerzo? Ataques y cuestionamientos que en realidad van contra su padre. ¿Corrupción? Por supuesto, pero de esos comunicadores venales que sirven a intereses oscuros. ¿Cuánto ganan esos vendidos, por qué nadie los investiga?

Ya solo quedan ocho meses de gobierno, y AMLO no se detendrá en su barrer de las escaleras de arriba para abajo. Para su profundo dolor, algunos funcionarios menores han traicionado su confianza y robado, pero nada más. Lo que no hay duda es que tiene mano para escoger a sus colaboradores más cercanos. Ya se sabe: 90% de honestidad y 10% de capacidad, y vaya que lo ha cumplido. Su rectitud es tal que ha limpiado a personas antes manchadas. ¿Alguien puede dudar de la honradez de Manuel Bartlett? Nadie, porque el Presidente desinfecta a quien trabaja cerca de su persona. Es el Maestro Limpio de la política.

Quedan ocho meses más de purificación de la vida pública. Es el límite constitucional dado que, por desgracia, no puede reelegirse. Pero México es ya otro país gracias a AMLO, el Presidente más honesto e incorruptible.