Cómo tender un Tren Civil

1. Tender un ferrocarril civil no provisional, en un terreno donde no deben dañarse cuevas, cenotes, ríos, bosques, depósitos de agua subterráneos, poblaciones, la Selva, etc., es una responsabilidad que ha sido otorgada en su totalidad a militares.

2. El Proyecto debe ajustarse al Medio Ambiente y las vías deben montarse donde se respeten la flora y la fauna y no se aceleren la deforestación ni los daños a zonas arqueológicas.

3. La vía debe tenderse donde se protejan siempre la fauna y la flora local. llevando a cabo estudios de impacto ambiental total, antes del tendido, lo cual no se ha llevado a cabo por los militares.

4. Proteger siempre los acuíferos y todo abasto de agua, por pequeños que sean.

5. Nunca permitir que se dañe la Selva en forma “irreversible”. No matar árboles ni plantas ni flores. No matar animales ni aves.

6. Evitar los intereses políticos que prevalezcan contra el proyecto correcto del Tren.

7. Siempre debe respetarse la Orden de un Juez Civil, para poder continuar con la obra.

8. Deben respetarse siempre las quejas, las necesidades y los reclamos de los Indígenas.

9. Desde un principio deben evitarse los intereses políticos y politiqueros.

10. En el trazado del Tren deben evitarse los impactos a bosques, cuevas, ríos, lagos, cenotes subterráneos y poblaciones civiles.

11. Desde su trazado inicial deben evitarse los impactos adversos a bosques, selvas. cuevas, ríos, arroyos y cenotes subterráneos.

12. Nunca debe permitirse que se afecten selvas, ríos y lagunas de ninguna forma.

13. Informar en forma correcta y paciente a la población todo lo relacionado con el tendido de las vías del Tren en sus lenguas Indígenas. Respetando en todo momento y con paciencia sus preguntas. respondiéndolas con calma y con ejemplos sencillos todas sus dudas y temores, sin utilizar términos de Ingeniería Militar y sin minimizar o ignorar todos los efectos del tendido del Tren Maya, que es una obra civil

14. El Tren Maya no deberá violentar nunca, a su paso, las formas de vida, tradiciones, derechos áreas de criaderos de animales y aves, costumbres religiosas, Derechos humanos, sitios y vestigios arqueológicos, desplazamientos de poblaciones, daños y afectaciones a sus modos de vida. Deben respetase siempre los Derechos Humanos y todo lo que obliga el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, por la posible afectación violenta a la Calidad Ambiental, por el derribo de miles de árboles.

15. Respetar en todo momento los Derechos Humanos Civiles, aunque se sea militar. El empobrecimiento ambiental, el uso de fertilizantes químicos y los daños al ecosistema.

16. Falta de Planeación, No existe continuidad del proyecto originalmente diseñado por Ingenieros Civiles. Al no cumplirse con la amplia diversidad con los estudios básicos, profesionales y fundamentales de Topografía y Mecánica de Suelos, los cuales no se han llevado a cabo en los nuevos tramos.

17. Ser muy sensibles con el cumplimiento del Convenio 169 de la OCT (ya mencionado), respecto a los estudios de la correcta y las debidas manifestaciones sociales del Impacto Ambiental.

18. Considerar el efecto y el contexto por la militarización del proyecto y la entrega presidencial al Ejército, sin ser él Ingeniero Civil, de toda la obra a un estamento de las Fuerzas Armadas.