Plástico: problema en la Ciudad de México

En los supermercados de Suecia, hace muchos años, observé a la entrada dos orificios circulares en la pared. En ellos el cliente introducía sus botellas vacías de plástico, según el tamaño. Se escuchaba de inmediato el ruido de la máquina que las estaba triturando. Un momento después, al terminar la máquina su proceso, aparecía por una rendija en la pared la cantidad de dinero equivalente a la cantidad de plástico que recibía el supermercado.

Alrededor del año de 1973, las refresqueras Coca-Cola y Pepsi-Cola ya operaban en EU, en algunas de sus plantas embotelladoras su producto de Cola, en botellas PET de plástico no retornable. El plástico de inmediato se convertía en basura contaminante, un porcentaje importante del cual se comenzó a tirar en los ríos o en el mar.

Con la botella de plástico en las embotelladoras de refrescos de Cola, se eliminaban 25 minutos necesarios para lavar las botellas sucias de vidrio retornables. En una operación previa, a la entrada de la lavadora, se llevaba a cabo una operación de selección de las botellas de vidrio muy sucias, que se sabía que la lavadora de botellas no podría lavar con eficiencia.

El primer ahorro importante de las embotelladoras de refrescos, fue que no tenían que acarrear a las plantas, las botellas sucias de vidrio del mercado y no tener que lavarlas.

Un componente importante de las botellas de plástico, de cualquier producto alimenticio, refresco, medicinal, industrial, etc., es la resina.

Una mañana, muy temprano, a las 6 am, me paré, junto a la parte trasera del camión recogedor de basura de mi condominio, en la ciudad de México. Al observar esto, por primera ocasión miré con detalle la inmensa cantidad de botellas y productos de plástico que se tiran a la basura, los cuales no van a ser reprocesados. Lo que me fue confirmado por el operador de la unidad.

La Ciudad de México es el paraíso de no llevar a cabo lo que urge que se haga de inmediato: reprocesar miles de toneladas diarias, que van en grave aumento, del plástico que se tira, es una forma sin control de tirar a los ríos, al mar o enterrarla, lo cual no debería de hacerse de ninguna forma.

Mis cálculos ingenieriles me permiten calcular que únicamente se recicla en la Ciudad México menos del 1,5 por ciento de todo el plástico que se utiliza, en la sucia y contaminante Ciudad de México.