Peritajes noruegos a modo

Después de permitir materiales corrientes y transas constructivas, y de no castigar a los responsables de otra tragedia evitable e innecesaria, ya que pudo haberse evitado si los componentes de concreto armado sujetas a esfuerzos de tensión y de compresión de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, hubieran sido correctamente calculadas, armadas, analizadas, probadas y autorizadas por personal técnico, ingenieros civiles no corruptos, de la Alcaldía de la Ciudad de México.

En la tragedia tan dolorosa y evitable del Metro de la línea 12, el 3 de mayo de 2021, en la Ciudad de México -recuerden que estamos en una zona sísmica-, no debieran haberse presentado fallas técnicas inadmisibles ni debieran haber muerto tantas personas inocentes, que se dirigían a sus casas, a cenar y cansadas, después de haber trabajado todo el día.

En la Facultad de Ingeniería de la UNAM, fui profesor titular de la materia, que se cursaba en el quinto año de la Carrera de Ingeniería Civil: “Diseño y localización de plantas industriales.” No era fácil. Casi todo el contenido técnico de la materia era de origen alemán.

Pero ahora requerimos de noruegos (¿) para que nos digan, para eso se los trae y se les “paga muy bien”, para que nos repitan: “las piezas estructurales, como la trabe “fallada”, está perfectamente diseñada, armadas e instaladas, la dosificación del concreto fue la correcta. con el revenimiento correcto y el agua no contenía materia orgánica”. ¡SÍ, chucha!

Sin embargo, noruegos…: “¿Por qué, aunque por la hora, los vagones del Metro venían casi vacíos, por qué falló el armado de la trabe?” Se los reitero: “Mal diseño, malos materiales, cálculos erróneos de resistencia a la compresión y a la tensión, mal armado y unión de las piezas estructurales, pobre dosificación del cemento en el concreto, corrupción y mala supervisión en la obra de los trabajadores que armaron y montaron las trabes, apoyadas en las columnas, que sí resistieron.

Es tal la ignorancia de la Directora del Metro que dice: “trabe de acero”, en lugar de llamarlas “trabes de concreto armado”.

Así mismo, en la edición del diario La Jornada del 26 de mayo de 2021, la misma funcionaria ignorante (Serranía), en la página 32, menciona a la cabeza de la fotografía de una trabe: “Trabajadores especializados realizan labores de peritaje en la zona del siniestro, ocurrida la noche del 3 de mayo de 2021”.

Señoras Claudia y Serranía: los trabajadores de la construcción, aún a ese nivel, no están capacitados, porque ese no es su trabajo, para llevar a cabo “labores de peritaje”. ¡Esa no es su especialidad!

¿Y así, ante tal ignorancia, no quieren que se caigan las instalaciones mal hechas, para soportar los vagones del Metro y que no mueran tantas personas, incluidos niños?

Sin embargo, nadie está en la cárcel…