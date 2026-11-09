La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano revivió la discusión sobre las elecciones de 1988, tema toral de la biografía del ingeniero, momento de quiebre del sistema priista y pasto abundante de la inacabada polémica sobre qué pasó la noche del 6 de julio de ese año.

Discutir esas elecciones –en consecuencia, la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari con su ímpetu neoliberal, el deseo del régimen de abrirse al mundo en lo económico sin perder el control político, su alianza con el PAN, etcétera– puede explicar las tensiones políticas que hicieron aún más pertinente la agenda perredista que Cárdenas Solórzano propuso en sus dos siguientes campañas.

Fue el mito fundacional de esa lucha cardenista, que de alguna manera perdió fuelle cuando el Partido Acción Nacional capitalizó el esfuerzo democratizador del ingeniero, y de no pocos de sus compañeros de viaje. Con su triunfo, Vicente Fox devaluó el trauma del 88.

Cuando Cárdenas pierde en el 2000, emerge, cual “muera el rey viva el rey”, Andrés Manuel López Obrador. Ese mal año para el michoacano es la coronación, ni más ni menos que en la capital del país y tras un destacado papel como jefe partidista en los noventa, del tabasqueño.

No sobra decir que la histórica derrota priista fue socializada como sepultura de los fraudes electorales. Fuimos ingenuos y la realidad nos despertó de sopetón en un parpadeo: en 2006, un candidato no aceptó los resultados y el otro dijo: “Haiga sido como haiga sido”.

¿Qué pasó en la elección entre Felipe Calderón y López Obrador? Hay multitud de libros, toneladas de textos y, desde luego, películas, reportajes, discursos, entrevistas y proclamas al respecto. Pero, sobre todo, hay una realidad: una parte sabe qué quiere hacer con eso y la otra sólo muestra, una y otra vez, extravío. Los perdedores quieren reescribir la historia; los ganadores no tienen idea de qué desean.

¿El 2006 importa? La respuesta no es sencilla. Al ciudadano de a pie, en general, le preocupa la inseguridad, la corrupción y, en menor medida, la economía. Ni siquiera la democracia, como tal. O eso contestan en general cuando los encuestan. ¿Les importa que quien perdió hace 20 años, que luego ganó de manera contundente hace ocho, se sienta, junto con sus seguidores, agraviado por ese “fraude”?

Hay, desde luego, sectores que genuinamente resienten lo ocurrido en ese proceso electoral. Y otros que actúan al son del “ya supérenlo”. Estos últimos no ven y mucho menos comprenden que, con su actitud, socavan la viabilidad de su oferta en 2027.

El obradorismo debió abrir champaña con las recientes declaraciones de Vicente Fox sobre ese proceso electoral. No porque se hayan sentido reivindicados, qué va, sino porque la enésima torpeza del guanajuatense da oportuno impulso a una chachalaca vieja.

Morena no puede explicar sus múltiples fracasos. Así como niegan a Taddei, llegan al extremo de decir que su flagrante inoperancia es porque apenas llevan ocho años. Es decir, niegan su responsabilidad a fuerza de alegar que lo que les dejaron fue un desastre de décadas.

El 2006 importa porque, transcurridos 20 años, en el PRIAN, incapaces de defender lo defendible de ese proceso, llegan a la insensatez de creer que en las elecciones venideras la gente va a castigar a Morena reivindicando que, según sus dichos, Fox tan sabía que era mala idea que Obrador llegara al poder que hizo todo lo que tuvo a su alcance para evitarlo. Muy, muy torcido el argumento.

El 2006 importa porque Morena dirá que la confesión foxista es, a final de cuentas, el origen de la guerra de Calderón, de la crisis de 2008, de la pauperización del salario mínimo, del gasolinazo priista y de la corrupción de Peña Nieto (y, de paso, de la de Taddei).

Sí, desde el gobierno y el partido en el poder van a estirar mucho la liga, es decir, la lengua de Fox. Pero ni modo de culparlos de que aprovechen declaraciones tan deschavetadas como las que dio el expresidente que una vez prometió no fallarle a la democracia.