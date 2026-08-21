La semana de Claudia,no de Andy

Tras una semana del remezón por la visa estadounidense cancelada a Andrés Manuel López Beltrán, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado que el partido y algunos otros compañeros medio se hagan cargo del hijo del expresidente, y ella de Estados Unidos.

Andy fue arropado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por las gobernadoras y gobernadores abajofirmantes a los que ChatGPT les tiene listo el machote de tanto que salen a respaldar a compañeros caídos en la “desgracia” de tener que enfrentar sus propios actos.

Pero haciendo cuentas de la semana, la presidenta ha sorteado el tema sin poner en riesgo lo más importante: la relación con Estados Unidos y sus múltiples implicaciones para la economía (incluidas las remesas y los migrantes) y la seguridad de México.

Vale la pena repasar una mínima cronología de respuestas de la presidenta ante lo que se veía como un huracán:

Al día siguiente, viernes 14, dijo: “Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho —ellos le llaman ‘a personas políticamente expuestas’— tiene un sentido político, esencialmente, porque no es parejo a todos los países si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos. Esa es mi opinión. Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país, y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana —esa es mi opinión— porque no veo yo otra razón”.

El sábado 15 dijo: “Se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México. En saber que una visa no define a una persona”.

El martes 18 agregó: “la visa no define a un mexicano o a una mexicana. Si Estados Unidos decide quitar una visa, es una decisión de Estados Unidos. Si hay un delito que perseguir, hay los mecanismos para que nos den la información o los mecanismos de juicios en particular. Pero la visa es una relación del gobierno de Estados Unidos con una persona. No tenemos por qué sentarnos a ver a quién le van a quitar la visa y por qué”.

El miércoles dio por zanjado el tema: “Ya hablé mucho de eso. Ya, ya no voy a hablar de eso. Ya hablé, ya dije mis opiniones”. Y ayer: “Ya pasamos a lo que sigue”.

En paralelo, México estuvo en Argentina en una reunión internacional presidida por la DEA. Ahí, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, recibió del director de esa agencia antidrogas estadounidense un trato elogioso en lo personal y en lo institucional.

Igualmente, hubo arrestos de personajes requeridos por Estados Unidos, como un ciudadano de ese país detenido en Jalisco, y operativos de envergadura en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán del tipo de los que son posibles gracias a la cooperación bilateral.

Es decir, Sheinbaum constriñó al plano retórico mañanero la condena al retiro de la visa del hijo de AMLO, como cuando dijo: “Ellos están manejando la revocación de las visas como un asunto político (…) Hace unos meses lo dijo el propio Departamento de Estado, y es evidente, es casi obvia resolución”.

En concreto, Andy no podrá reclamarle que lo abandonó en su lectura política de la medida estadounidense, pero lo verdaderamente importante es que el ruido no parece haber impactado a la relación en lo fundamental. Morena tiene un mártir político, pero México no. Parece poco, pero con la intemperancia morenista, no lo es.