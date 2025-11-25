Bloqueos: el enredo de la Segob con la protesta

La Secretaría de Gobernación está para prevenir y resolver problemas. Pero con Rosa Icela Rodríguez al frente de la Segob, ayer Bucareli dio un paso más en la esquizofrénica lógica de Morena ante la oposición, a la que un día minimizan y al otro achacan todos los males.

Frente a los bloqueos de organizaciones de productores del campo y de transportistas, que, pese a no ser mayoritarios, afectaron este lunes el tránsito en carreteras de varios estados e incluso en algún puente fronterizo, Rodríguez descalificó a los organizadores.

“Nosotros nos preguntamos, si ya están caminando los acuerdos, las demandas están siendo atendidas, ¿qué cosa es lo que hay detrás? Ellos, aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos, al PRI, al PAN y al PRD; claramente, no es que yo lo diga, ellos tienen una historia política, y entonces es cuando tú dices: si no quieren llegar a acuerdos y no quieren negociación, pues hay una motivación política, porque los beneficios que pudieran tener los productores agrícolas que ellos representan se atienden en la mesa, no en el bloqueo”, declaró la secretaria de Gobernación en una rueda de prensa. “¿Quieres resolver la demanda o quieres bloquear?”, agregó.

Mal comienza la semana (otra vez) el gobierno de Claudia Sheinbaum si arranca con bloqueos. Las demandas de quienes están expresando hastío son variadas, y de entre ellas habrá que poner especial atención a las modificaciones a leyes sobre el agua.

Pero mientras el Congreso promete que atenderá dudas y reclamos de los productores por un posible cambio en cómo se transfieren entre particulares los títulos para explotación de agua, lo que llama la atención es el tono de Rosa Icela Rodríguez. Y lo que sus palabras implican.

El movimiento que se hizo literalmente en bloqueos ahora reclama que las manifestaciones de este lunes afectan a la ciudadanía. ¿Alguien le podría recordar a la titular de Segob el mega plantón de 2006 en Reforma por lo que los obradoristas consideran el fraude electoral?

Antes de llegar al tema de cómo, para la secretaria de Gobernación, que debiera ser garante del diálogo político, el tener una militancia descalifica una protesta, vale la pena seguir con las contradicciones de Rodríguez, según sus propias declaraciones de este lunes.

La secretaria dijo que varios de los líderes de las protestas tienen pendientes con la justicia. “También les quiero decir que muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años”. Cuestionada por los delitos de esos expedientes, dijo que por “obstrucción de las vías de comunicación”, que datan de muchos años y que incluso algunas personas han estado presas.

El enredo que es esta administración cuando uno quiere encontrarle lógica.

A ver: ¿o sea que los malos gobiernos prianistas del pasado abrieron carpetas a varios de estos líderes, pero estos no tuvieron empacho en seguir militando en esos partidos que sí los persiguieron?

Otra opción: Desde 2018 los gobiernos transformadores se olvidaron de esas carpetas, dado que fueron abiertas por gobiernos represores del ayer y, por tanto, se presume que perseguían a quienes desesperados por el autoritarismo prianista, tomaban carreteras… ¿y ahora a la titular de Bucareli le parece muy oportuno recordar que existen esos expedientes haiga sido como haiga sido que fueron integrados?

Antes la izquierda reclamaba que no se criminalizara la protesta. ¿Cuántas carpetas habrá abiertas de tiempos del PRI y del PAN por tomas de casetas en Guerrero, por ejemplo? La izquierda de entonces pedía entender que las tomas eran expresión de hartazgo frente a la cerrazón, incapacidad de diálogo y de soluciones. ¿Les suena?