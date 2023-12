Monsiváis, Jesús Ramírez y la falta de autocrítica de AMLO

El martes 9 de marzo de hace 19 años, Jesús Ramírez Cuevas publicó en La Jornada una entrevista con Carlos Monsiváis, quien moriría un sexenio después.

La obsesión electoral ha sido el beso de la muerte para el PRD, es el título de esa charla. Y de antetítulo esto: La autocrítica, clave para que la izquierda restaure su autoridad moral.

Qué mejor ocasión para revisar esas declaraciones que hoy, cuando vemos cómo Morena se traga la indignación que solía tener a fin de pasar rápido la página del asesinato de 11 jóvenes en Salvatierra. Y, por si fuera poco, qué gran timing al ver cómo abren la puerta a Eruviel, Murat, Nuvia y Marín…

La entrevista se daba a escasos días del estallamiento de los videoescándalos de 2004, cuando prominentes colaboradores de AMLO fueron exhibidos agarrando billetes para campañas.

El escritor puntualizaba: “Ante la muy real ofensiva de la extrema derecha y el desmoronamiento caciquil y supremamente faccioso del PRI, el PRD ha perdido muchas oportunidades. A la izquierda política le toca argumentar y ejemplificar la democracia, no empobrecerse con el corporativismo y el clientelismo”.

Agregaba: “La obsesión electoral –subraya Monsiváis–, más que la corrupción, ha sido el beso de la muerte de muchísimas oportunidades del PRD”.

Más sobre eso: “El culto por lo electoral ha ido devorando en el PRD las causas del principio y el proyecto general, por otra parte nunca muy nítido; ratifican lo obvio: el poder sin más es una trampa infalible...”.

“Moraleja: si se quiere transformar rigurosamente la angustia y la desesperanza se deberá optar por acciones sustentadas en la crítica y validadas por la ética. Si no, habrá que aceptar que la alternativa del país es un sistema bipartidista, y para un sector enorme, al que pertenezco, el PRI y el PAN no son ni serán alternativas.

-¿Qué te han parecido las explicaciones del gobierno del Distrito Federal, del PRD y de la gente de izquierda? –pregunta Ramírez.

-Hasta el momento me convencen en lo tocante a lo muy localizado del fenómeno de corrupción, pero me resultan muy inconvincentes en el momento de las explicaciones de los comportamientos. Creo urgente renunciar de inmediato a las vanidades del derrotado. Se reitera un argumento: “cinco millones de pesos no es nada’. Hay que atender el Fobaproa y los 120 mil millones de dólares que se le regalaron a la peor iniciativa privada, y hay que recordar a los Amigos de Fox y Vamos México, y el Pemexgate, y etcétera. Esos sí son grandes fraudes”. Oír lo anterior entristece. Por supuesto que la corrupción histórica de los priistas y la no tan nueva de muchos panistas es considerablemente mayor que la denunciada por los videos, pero éste no es el tema central. Se juzga al PRD y al gobierno del Distrito Federal en función de lo ocurrido con un grupo, pero también, y sobre todo, por las expectativas. Nadie seriamente cree a los perredistas capaces de competir en saqueos con el PRI o con los empresarios, pero al esperarse de ellos algo distinto el fraude se agiganta en el imaginario colectivo: “Si algunos fueron capaces de esto, ¿qué se aguarda de los demás?”.

Aquí la entrevista completa.

Donde dice PRD de AMLO hoy puede leerse, obviamente, Morena de AMLO. Y tan es así que doy el debido crédito: llegué a esta pieza de Ramírez-Monsiváis gracias a que leí un extracto en Claudia Sheinbaum: Presidenta, libro de Arturo Cano, un monsivaino mayor que no por nada metió esa referencia en la biografía de la morenista.