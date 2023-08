La última AMLO-puntada

Quiere hacer un almacenzote, para tener todas las medicinas del mundo y ¡PUM!, enviarlas en avión o carretera para, en su idea suya de él, así evitar el desabasto.

Si habla en serio, qué grave. Si bromea (¿estamos para bromas en salud?), si bromea entonces improvisa, indolente, sobre una (o muchas) señora(s) con cáncer de mama sin tratamiento, improvisa para las cámaras y micrófonos de su mañanera a costa, nunca mejor dicho, del rostro de niños con leucemia.

¿No aprendió nada de haber descarrilado un mejorable sistema de abasto de medicinas? ¿Supo lo que hizo cuando canceló el esquema de compras consolidadas? ¿Alguien le contó el costo de haber desconectado ese switch?

¿No aprendió nada de su fracasototote, ese sí, tototote, con la cancelación del Seguro Popular y la ocurrencia fallida y muerta, bien muerta, del Insabi?

¿Cuáles fueron sus lecciones aprendidas sobre la pandemia? ¿Para cuándo el libro best-seller sobre ese tema, Presidente?

No pudieron tener una vacuna anticovid a tiempo. Ni a destiempo.

No pudieron ensamblar un ventilador. N-i u-n-o.

Murió gente en la calle o en su casa a la que no recibieron, a la que no atendieron humanamente.

¿De qué tamaño quiere su cuadro el señor secretario de Salud ahora que termine el sexenio? Esa ha de ser su prioridad. Su retrato en la galería de secretarios donde ensuciará la memoria de Kumate, por ejemplo. Porque si fuera digno renunciaría ante la nueva ocurrencia presidencial. Y no lo hará.

¿Y López-Gatell? ¿Inventará un nuevo choro en su intento de justificar la caricatura dicha ayer por el Presidente? Ay, qué ganas de que ya sea martes y que Hugo diga que sí, que está probado que los almacenzotes son la mejor idea en un país complicadote. Bravo Presidente moral, recitará ese jilguerillo.

Érase un Presidente cuyo equipo callaba ante aberraciones. ¿Faltan medicamentos? Sonrisas. ¿Miles de desaparecidos? Silencio. ¿Escándalos del Ejército? Aplausos. ¿Violencia? No veo, no oigo, no hablo. Como los changuitos.

Qué buena idea, señor, lo del almacén bien surtido. ¿Y si se lo encargamos al Ejército? Genial. Almacenes SEDENA, SA de CV. ¿Cómo va a haber desabasto si adentro de esta bodegota hay todo tipo de medicamentos y afuera hay muchos, pero muchos soldados? Pérfidos mexicanos renegados.

Su fracaso en medicinas con la ONU fue en balde. Sus giras recorriendo clínicas del IMSS-Bienestar, también. Qué hijo de un estado se siente orgulloso de tener una idea (es un decir) que centraliza. Contribuir a una hiper-CDMX no contribuye a solucionar problemas, muchas veces los agrava.

Como hay reclamos, inauguraré el almacén y cuando digan que no llegan los medicamentos a los niños, a los adultos y a los viejos me pasearé por los anaqueles de utilería que me organizará el general, y con Hugo y como quiera que se llame el secretario de Salud detrás de mí mostraré a la cámara que el desabasto es una mentira de nuestros adversarios: ahí están las cajas, y qué DHL ni qué nada, las llevará hasta donde se necesite el flamante Ejército. Adiós desabasto. Gobernar es fácil.

Tan fácil como no ver a colectivos de víctimas, y llegar a mentir declarando que en cada gira recibe a buscadoras.

No las ve para no llenarse los oídos de reclamos. Para que no le pongan enfrente el espejo del fracaso institucional. Así se desentiende de los problemas no sólo de la Federación, sino de los estados, ahora que dos terceras partes de las entidades son también su problema porque solapa a mandatarias y mandatarios indefendibles.

Si fue una puntada, qué mal tino. Si no, qué pena.