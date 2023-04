Te mandó Maru, mi amor, porque las y los ciudadanos mexicanos no reclaman, no se indignan, menos se movilizan si muere un migrante, o decenas, lo mismo da. Así es. Tu protesta es eso, politiquería.

Por eso, no viniste voluntariamente, te mandó Maru, mi amor, porque las personas en México son resignada carne de cañón en medio de la violencia, trabajadores sumisos ante esos mendrugos que ellos llaman prestaciones, borregos de oportunistas pastores del asistencialismo, consumidores sin derechos... A ver, di conmigo, beeeeh, beeeeeh.

Cómo voy a creer, mi amor, que porque te dolió ver una reja con candado, unas llamas amenazantes, guardias que claudican a su deber de cuidar no una oficina, sino a seres humanos, dijiste, ahora voy y me le paro en frente al Peje. ¿No serás zopilota?

Te mandó Maru, mi amor, porque hasta a mí, que me encanta la faramalla, a ver, ¿ves aquí a Marcelo o a Adán? No los traje a Ciudad Juárez, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Primero, porque ellos tampoco saben cómo fue que en sus narices ocurrió lo que tenían que haber prevenido. Así que qué inutilidad traerlos, pero sobre todo porque si yo decreto que la muerte de 40 personas migrantes ya chole, que ya no es nota, a poco alguien como tú me va a poner agenda, no mi amor. Ni Nayeli, pues.

Y para que lo sepas, la tragedia me dolió muchísmo, pero mucho. De verdad. Son mis hermanos. De Guatemala. De Venezuela. De Honduras... Haz de cuenta que sus familias y yo, la misma cosa. Porque nunca como antes, óyelo bien, nun-ca, un presidente había hecho más por los migrantes. Nun-ca. Qué pena me causa que Maru te haya mandado.

¿Cómo? ¿Que dónde está Francisco Garduño, del Inami? ¿Para qué lo quieres? A las 5 de la mañana, diario, yo mismo reviso la seguridad junto con la secretaria Rosa Icela, y el general Cresencio y el almirante. Y el de la Guardia. Para qué quieres a Garduño. Yo madrugo para que tú, mi amor, puedas dedicarte a… aaaa, ah sí, a que te mande Maru.

No te equivoques, dile a Maru que esto no es la guardería ABC ni Ayotzinapa. Nada de que fue el Estado. Nada de escalar las responsabilidades hasta los más altos niveles de responsabilidad. Nada de renuncias. Si no somos iguales. No los pudimos salvar porque ellos iniciaron esto, iban a ser deportados y en protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas, y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia. Triste, pero caso resuelto, cero impunidad.

A mí se me hace que Maru además de enviarte a ti también filtró el video. Si no nos chupamos el dedo. Qué casualidad: ahora todos andan diciendo que nosotros los dejamos encerrados. Y no, eso noooo.

O sea, se va a investigar, pero luego luego ya quieren que digamos que si la empresa de seguridad esto o lo otro, que si mis acuerdos con Trump, que si los protocolos, que el almirante delegado del Inami no autorizó que se abriera el candado. Y quién ha hablado de eso: pues la prensa que no nos quiere. ¿Ves?, medios carroñeros.

Que por qué 39 migrantes muertos no fueron EL tema de mi visita, que por qué no corrijo la política migratoria, que por qué no declaro duelo nacional… Maru haría lo mismo. Primero y sobre todas las cosas mi transformación, y nada ni nadie hará cambiar esa ruta: ni masacres, ni desabastos, ni los muertos por ser la cárcel migratoria de Biden, nada, mi amor.