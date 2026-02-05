Distorsiones

Hace unos días participé en un grupo para la redacción de un documento que se sometería a la aprobación de otro más amplio y menos ilustrado, en su mayoría. Discutíamos sobre formas de gobierno, y desde luego el tema tenía que ver con derecho constitucional.

El propio grupo no tenía mucho conocimiento sobre el tema y dificultaba una adecuada redacción conforme los propósitos a lograr. Se abordaban desde aspectos voluntaristas, hasta aspectos muy remotos para lograr metas, dejando de lado la experiencia que ya había logrado avances en la construcción de un sistema más democrático.

Propuse seguir con lo logrado en la modificación constitucional sobre gabinetes de coalición, e ir avanzando en la democratización; mientras otros planteaban buscar el sistema parlamentario. Hoy no existen sistemas puros, pero el debate está abierto. Lo cierto es que en la discusión, los miembros del comité, cansados por no comprender adecuadamente el problema, plantearon dejar el texto solo con régimen parlamentario y no con otros modelos en los que ya hay avances, alegando que la mayoría de quienes deberían votar el texto no entenderían del tema, y que igual votarían lo que se presentara.

Pregunté si consideraban que los participantes no tendrían la capacidad de análisis, a lo que contestaron afirmativamente. Por tanto, no importaba mucho la redacción del texto. Contesté que aun suponiendo que los votantes no tuviesen una gran cultura política, nuestro deber era presentar un documento apegado a las posibilidades reales de avanzar en la democracia, independientemente de la capacidad de los que votarían el texto. Esto refleja la falta de capacidad para entender la cultura de los otros. Práctica que se extiende en varios frentes.

Un ejemplo lo ha dado la Presidente de México, primero con el tema del envío de petróleo a Cuba, que suspendió, y al cuestionársele, contestó que era una decisión del Director de PEMEX. Obvio nadie creyó esta respuesta. La puntilla fue la pregunta en entrevista a Donald Trump, sobre si había abordado el tema con Sheinbaum, a lo que respondió que en efecto, él le había pedido suspender los envíos. Ahora la Presidente busca salir del enredo, y dice que aportará a Cuba ayuda para la crisis humanitaria con alimentos, ya sin entrar en detalles.

La segunda es la captura del canadiense Ryan Wedding. Primero la Presidente dijo que él se había entregado y mostró una foto falseada con IA donde el narco aparece frente al edificio antiguo de la embajada norteamericana. Una pifia que Sheinbaum justifica por el mal uso de la IA, que es fraudulento, cuando era obvio que la foto era falseada. Después en EEUU se afirmó que fue un operativo del FBI que capturó y traslado a Wedding a Washington. Posteriormente Sheinbaum dijo que había sido una operación conjunta, aunque los norteamericanos solo comentaron que agradecían el apoyo mexicano. Todo para no reconocer o que si hay cooperación con el gobierno de nuestro vecino país, o bien, que no fue ni notificada del operativo hasta que se había culminado.

Otra más, pretender culpar a los operadores del descarrilamiento del Tren Interoceánico, cuando el propio reporte de la FGR señala que no había velocímetro, pero asegura que la causa fue el exceso de velocidad, y pese a evidencias, se niegan daños en rieles, balasto y otras anomalías. Las locomotoras y vagones eran de segunda mano. El supervisor López Beltrán, ni se menciona. Los únicos responsables son operativos, no hay otros responsables. De contratistas, de adjudicaciones, deficiencias en el sistema de seguridad nada se dice. Hay indignación por solo arrestar a los más débiles.

¿Y qué decir del desabasto de medicamentos en IMSS e ISSSTE? Especialmente para pacientes de cáncer. Hay muchas carencias que no se ha logrado resolver, aunque Sheinbaum insiste en que el problema no existe. El resurgimiento del sarampión por falta de vacunas no es exacto, pues no se debió al COVID, porque los no vacunados fueron posterior a esta crisis.

La entrega de reos, condenados por narcotráfico, a EEUU, violando procedimientos, sin juicio de extradición, prueba que Sheinbaum cede a las presiones de EEUU. No se explica de otra manera este proceder. Si es o no una forma para no entregar a narcopolíticos es algo que ignoramos y que no nos informarán. Los dichos de Trump sobre combatir por tierra a los cárteles mexicanos pueden o no ser ciertos.

Quizá Sheinbaum vaya evitando que la arrolle el toro, pero lo que no reflexiona es que los mexicanos no son ignorantes y tienen la capacidad de analizar los hechos. Explicaciones tramposas no tendrán consecuencias. Distorsionar la realidad, no implica desaparecerla. Distorsionar la realidad no hace que la verdad se logre ocultar.