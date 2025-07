La certeza es condición indispensable para evaluar inversiones en cualquier parte del mundo. La evaluación de los riesgos juega un papel importante en la toma de decisiones por encima incluso de la realización de la ganancia, pues la incertidumbre pone en riesgo lo invertido y genera problemas jurídicos, técnicos, de diverso alcance. Si se corre un riesgo que supere expectativas de negocio, mejor voltear hacia otra parte para buscar oportunidades.

Es ley no escrita pero que pesa muchísimo y afecta a los países poco confiables. Hoy México se encuentra en esa posición de ser un país de altos riesgos y aunque existen muchas oportunidades, es probable que no logremos atraer capitales, ni inversiones. Más bien está sucediendo lo contrario. Se va Nissan ante los riesgos con EEUU, Iberdrola no confía en que se respeten contratos con el nuevo Poder Judicial y retira sus inversiones.

Además de que los acordeones le dieron la vuelta al mundo, junto con la tómbola, la falta de capacidad y preparación de jueces, magistrados y ministros es de dar vergüenza. El futuro Presidente de la SCJN no sabe qué es anticonstitucionalidad, ni tampoco controversia constitucional. Ni idea. Tampoco sabe que toga y birrete son obligatorios y no se ha enterado de que él no puede pedir reformas de ley. Ignora que la sede de la SCJN es la CDMX y no un circo itinerante como el de la Bella Eréndira y su abuela desalmada, y que no cuenta con el presupuesto para andar por todo México. Creo que ni siquiera tiene claro el rezago que debe enfrentar para solucionar diversos asuntos de importancia. Tampoco entiende que la justicia es igual para todos y ahora lo quiere aplicar a los pueblos indígenas, de alguna manera. Quienes lo acompañan tampoco son muy doctos, salvo excepciones, pero igual dependen del Ejecutivo. Y no hay certeza.

Y qué decir del Legislativo, donde el coordinador de Morena en el Senado tuvo una cercanísima relación con el jefe de la Barredora, asociado con el CJNG, cuando fue Gobernador de Tabasco. Estuvo seis años en el cargo y cuando estuvo en SEGOB, donde se persigue el crimen organizado, entre otras funciones, Hernán Bermúdez Requena no era visto como jefe de capos. Que ingenuidad dicen sus correligionarios, pero a nivel mundial la noticia es otra y la visión de lo que sucede en el país genera más incertidumbre en diversos ámbitos.

Contrario a la costumbre, la Presidente pide pruebas, que ya deben tener, pero que aún no utilizan, mientras tratan de culpar a otros de corrupción incluido Alito Moreno del PRI. Los congresos del mundo no van a tratar con respeto a un líder comprometido por fuertes sospechas con el crimen organizado. Es poco probable. Nuestras relaciones internacionales se ven afectadas por falta de certeza.

Y además se anuncia una reforma electoral unilateral para acabar con la pluralidad, minimizar a los partidos opositores y tomar el control de las elecciones. Ricardo Monreal llama a recapacitar sobre los plurinominales, pues él vivió desde el Congreso los cambios democráticos que dieron voz a minorías que fueron escuchadas. Si su llamado tendrá éxito, no lo sabemos. Hay desde luego otras formas de elegir diputados por la vía plurinominal, no solo por listas partidistas cerradas que en parte han desvirtuado la representación ciudadana. Falta ver que dice el PT y el PVEM, y desde luego MC que también habla con el gobierno. Pero tampoco hay certeza en cómo se habrá de desarrollar el nuevo autoritarismo con elecciones de pantalla.

Viene el Mundial de futbol a México, EEUU y Canadá. La CDMX se apura para cumplir compromisos y expectativas de los aficionados como sede del partido inaugural. Monterrey también hace sus esfuerzos. Pero como lo dije, el primer error de AMLO fue cancelar el NAIM. Seguimos pagando a inversionistas con todo e intereses y nos quedamos sin un hub internacional.

El segundo error fue querer dar vida artificial al llamado Felipe Ángeles, mandado vuelos hacia allá, a fuerza de presiones, de bajar la capacidad del AICM, de obligar al transporte de carga a instalarse en ese aeropuerto lejano y sin instalaciones, sin conectividad e inseguro. Violó los acuerdos de cielos abiertos y presionó a las aerolíneas americanas con falsas promesas de que en un año o dos se arreglaría el asunto. Siempre fue bueno para convencer de sus mentiras. Pero pasaron años y nada resolvió.

Ante el incumplimiento del convenio bilateral EEUU no demandará en tribunales mexicanos, como sí lo hará Claudia con el defensor de Ovidio, simplemente tomará medidas para frenar el tráfico aéreo de vuelos mexicanos a EEUU. No habrá slots, no se avisará con anticipación, no están obligados a hacerlo y los pasajeros quedarán varados, sin saber si podrán o no viajar a su destino por líneas mexicanas. La Presidente ya mandó a servidores públicos a que le explicaran a la DOT lo sucedido, pero más que argumentar, lo que debe hacer el gobierno mexicano es cumplir sus compromisos internacionales. O no habrá certeza.

Y por si todo esto fueran minucias, estas están aderezadas por los viajes y gastos de la 4T por el mundo. A EEUU no van para no pasar un mal momento, pero sí al resto del planeta. Foto por aquí, foto por allá. Y la explicación de la líder de Morena, genial. Se pagan con sus propios recursos ya que muchos tienen negocios y dinero. ¡Oh sorpresa! Y yo que pensé que Changoleón, que mantuvo dos hijos, no era tan ahorrativo y hábil en el manejo de sus recursos, debe ser porque sus gustos, que no son lujos, ahora sí los puede pagar. Dice MORENA que antes los viajes se pagaban con recursos públicos. Las misiones diplomáticas de legisladores así se cubren. Las vacaciones son de recursos propios, por lo visto cuantiosos que tiene la nueva clase política. Nada une más que el poder y el dinero. Lo de la austeridad y la medianía son solo discurso, porque el discurso de la Presidente no fue escuchado, unos por ausencia, ya se habían ido de vacaciones, otros por problemas de cerilla en el oído. En fin, ¿Cuántos años piensa la 4T quedarse en el poder? ¿Cuánto tiempo más aguantará el país? Tampoco hay certeza.