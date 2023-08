Para principios de septiembre tendremos al coordinador de la defensa de la 4T y al responsable de construir el Frente Amplio por México (FAM). Ambos se perfilarán a las candidaturas presidenciales de los dos bloques. Es decir, ya nos encontramos en la recta final de los dos procesos de selección de las alianzas partidistas. El Presidente decidirá quién será el ganador de las encuestas en Morena, y el FAM está recolectando más firmas para su padrón electoral, y se inician los cinco foros de presentación de temas, hoy será en Durango, con los temas de corrupción e impunidad. El 3 de septiembre será la votación nacional y ya se tendrá el resultado de la encuesta. El 6 de septiembre se anunciarán los resultados de encuestadoras de Morena y aliados.

Dante Delgado sigue sin definirse a la espera de sus oportunidades, aunque ya dentro de su partido recibe presiones por una definición, incluso por sumarse al FAM. La ciudadanía no está inmersa en los procesos. Hay desde luego, entusiasmo por Xóchitl Gálvez, a quien se ve como una contrincante valiosa y que puede derrotar a Morena. Beatriz Paredes y Santiago Creel cuentan con el apoyo de sus estructuras partidistas, en buena medida.

Enrique de la Madrid ya fue descartado, pero aceptó el resultado y permanece en el FAM. Es un cuadro valioso, estudioso y con propuestas interesantes y viables. Es trabajador y ha analizado a fondo los principales problemas del país. Pronto lo veremos actuar en la campaña. Los precandidatos del PRD, tras pláticas con el Comité Organizador, conocieron a detalle las fallas que se registraron en las firmas recabadas y finalmente siguen sumados al FAM. El PRD, que había marcado pausa tras los encuentros, decidió también sostener la alianza, y muchos ya se pronunciaron por Xóchitl.

Pese a las críticas ha quedado demostrada la profesionalidad, transparencia, honradez e independencia del Comité Organizador integrado mayoritariamente por ciudadanos y por partidos políticos. Nada se gana con rabietas o descalificaciones. Los hechos comprobables, medibles y verificables son los que han pesado en el criterio de un Comité Organizador a la altura del reto nacional. El método del FAM ha sido exitoso, propiciado la unidad y proyectado legitimidad en la elección que realizan.

Xóchitl tiene varios retos, primero su desempeño en los foros, luego aguantar los ataques de AMLO y defenderse de sus mentiras, usarlas para fortalecerse, tras lo cual debe coordinarse con los partidos para la precampaña y la campaña electoral, así como para las candidaturas al Congreso de la Unión que le acompañarán. En esta selección la lealtad es básica. Y luego enfrentar, no a su oponente, sino al presidente AMLO, que será coordinador de su candidato y usará toda la fuerza del Estado para ganar la elección, muy probablemente violando, incluso, las leyes. Y por último, ganar la elección para conformar un gabinete de coalición y dar paso a cambios estructurales en el sistema político.

Por el lado de las corcholatas, Claudia resultó pésima candidata. Se siente agredida en entrevistas que no sabe contestar. Luego decide ella autoentrevistarse, diciendo al conductor “si me preguntas… yo te digo…”, sus redes son de carcajada y su nerviosismo y mal carácter son evidentes. De Augusto López nada se puede decir, quedó ponchado en el primer juego, entre avión privado, relojes y falta de discurso. Los demás candidatos siguen en eventos, sin grandes recursos, ni muchos temas.

Vemos, pues, que el tiro está entre Marcelo Ebrard y la preferida. Así lo expresó en su conferencia de prensa, donde demandó que cese el uso de recursos públicos de CDMX y de la Secretaría del Bienestar, entre otros, para colocar espectaculares y propaganda, hacer acarreos y mítines en diversas plazas para apoyar a su rival. Ha venido pidiendo piso parejo sin que la dirigencia de Morena se ocupe del asunto, por lo que demandó que, al menos por estos 15 días, cese el apoyo ilegal a su oponente.

Ebrard asegura que tiene una leve ventaja en las encuestas serias sobre Claudia y que esto provoca el gasto excesivo que realiza. Dice que no tiene la garantía de ganar si las encuestas son buenas mediciones. Marcelo fue enérgico en su mensaje, sobrio en su imagen y claro en sus apreciaciones. Pidió que se encueste con libertad a la ciudadanía y que se les permita elegir sin presiones.

El que está de pésimo humor es AMLO. Su preferida ha sido desastrosa, la sostiene ser su favorita. Xóchitl creció como la espuma y pese a ataques, no logra poncharla. No tenía oposición y de repente todos se organizan, se manifiestan, y trabajan un proyecto alternativo que tiene posibilidades de triunfo. Las autoridades electorales le prohíben ejercer violencia política de género. La SCJN está estudiando el caso de los libros de texto. Pese a contar con una amplia base social, ésta no es suficiente para ganar. Requiere atraer a decepcionados nuevamente, a indecisos y a jóvenes.

Su plan de que iría solo, impondría su dedito y ganaría sin mayor esfuerzo, parece que se le complicó. Debe decidir qué hacer. Queda claro que Claudia tiene grandes debilidades, pero como él hará la campaña, quizá piense que cualquiera ganará. Tiene a toda la maquinaria federal, 23 estados y miles de municipios para la contienda. Asimismo cuenta con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas que vigilarán la elección.

Con todos esos apoyos, desde luego que puede imponerse. Pero ganar es otro tema. Claudia probablemente no pueda atraer más votos, Marcelo en cambio sí puede ser competitivo entre sectores no morenistas. Desconfía de todos, pero ponga al que ponga, cualquiera se hará del poder y AMLO será lo que dijo Beatriz Paredes: “un accidente en la historia”

Para AMLO trascender es su reto. Desde luego piensa que Claudia le será más fiel, pues Ebrard tiene criterios propios que nunca ha ocultado. Pero si las encuestas le dicen perder con Claudia o ganar con Ebrard, construir un arreglo para poder descansar y gozar de su fortuna sin sobresaltos, es un camino nada despreciable. Veremos qué decide en esta recta final.