Mentir y gobernar

Ya hemos comentado que es la posverdad: la distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Parte también de los hechos, pero los ubica en un contexto emocional para generar credibilidad apelando a las emociones. No se presenta como una mentira, sino como una realidad alterna: yo tengo otros datos. Así gobierna AMLO desde las mañaneras. Lo suyo no es gobernar, es presentar una interpretación de los hechos para un público beneficiario de sus prebendas y que aún cree en su palabra, al usar esta posverdad.

Hay excesos como los de López Gatell que manipula los datos y realiza comentarios totalmente fuera de la realidad, desde muerte en COVID, vacunas, normas oficiales, y ahora critica cubrebocas en la UNAM. Otro que se excede es Max Arriaga con los libros de texto. No fueron elaborados conforme a la normatividad, ni por especialistas docentes, ni se realizaron las consultas y bueno, ahora quieren presentarlos como avance cuando prácticamente terminan con la educación básica, el español y las matemáticas. Presentan hechos falsos como el triunfo de AMLO en 2006, no educan sexualmente, sino que simplemente muestran procesos de coito. Y mil ocurrencias que evitan el desarrollo de la niñez. El gobierno insisten en su uso, algo tan absurdo como salvar a PEMEX con gasto público en lugar de hacer reformas de fondo, lo mismo que con CFE y con tarifas más caras. Ponen en riesgo la calificación país.

Pese a que INEGI informa de un avance en la economía este año, estos datos no son interpretados conforme a la realidad. Perdimos 8.5 puntos del PIB en la crisis del COVID y pese que vamos creciendo, con 3,7 por primera vez, recuperarlos, nos llevará hasta 2024. Hay avances en actividades productivas y agropecuarias relacionadas al T MEC, pero la caída de precios podría dejar fuera a productores por las medidas tomadas por el gobierno federal que han ocasionado fuertes protestas en el campo. El peso se ha fortalecido frente al dólar, porque éste último se devaluó, alza por la remesas y los flujos comerciales superavitarios que aún sostenemos. Pero las finanzas públicas están en aprietos por la inflación. Solo financian los megaproyectos que no tendrán utilidad, y dádivas a diversos grupos sociales. A estados y municipios los tienen sin apoyos, solo lo que establece la ley y las secretarías de Estado están en sus huesos. Por eso Claudia Sheinbaum ha hablado de desparecerlas y manejar todo desde el propio Ejecutivo. Otra posverdad.

Los engaños generan confusión ¿a quién creerle? Las asociaciones de padres de familia y el Poder Judicial ya toman cartas en este angustioso asunto, que la posverdad presenta como la Nueva Escuela Mexicana. No hay avances educativos en un entorno internacional competitivo, de nuevas tecnologías de la información, nada de innovación, ni de investigación. La educación es un derecho humano y toda la sociedad debe unirse en su defensa. Esta se presenta como otra posverdad.

Los ejemplos de cómo utiliza la posverdad y crea escenarios alternos a los hechos es un práctica de AMLO que se está agotando, frente a los temas de gobierno que no menciona, estrategia para la seguridad, combatir al narcotráfico, transparencia en el gasto público, funcionamiento del INAI, corrupción familiar y de sus allegados, incluido Nico, conflictos por energía con socios comerciales, ataques a la minería. Falta de medicamentos, ataques a la educación, a la ciencia y a la tecnología, descalificación de periodistas y adversarios políticos.

Pero lo que realmente le ocupa es su sucesión. ¿Qué pasará con Marcelo y con Adán? Es Claudia la que saldrá vencedora aún con su pésimo desempeño. Razones las conoceremos el 5 de septiembre vestidas de posverdad. Los asesinatos de los operdores político-financieros de ambos candidatos no parecen casualidad y preocupa como la violencia se apodera del escenario político.

Xóchitl Galvez surgió de la posverdad que AMLO maneja, pero se topó con pared. Y no tuvo mas remedio que descalificarla y así engrandecerla, hacer que optara por inscribirse en el proceso de elección presidencial del FAM. La persecusión de que es objeto no debe tomarse a la ligera. Si no, pregunten a Ciro Gómez Leyva. Es importante que se cuide y que el INE adopte medidas cautelares solicitadas. Aún falta el proceso interno del FAM para concluir el 3 de septiembre con elección en casillas en los 300 distritos electorales. Ejercicio inédito donde los tres dirigentes Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano se abrieron a la sociedad civil, dejando atrás decisiones cupulares en busca de la mejor candidatura de unidad.

Falta tu participación. Inscríbete para votar. Aquí no hay posverdad, hay otros datos de los del gobierno, con base en hechos y ciencia, las decisiones son colegiadas y por consenso.Todos aportan lo que pueden, experiencia, estructuras, organización, recursos, pero este esfuerzo es por ti y por México. No vamos a caer en nuevos ejecutivos superpoderosos, vamos a crear balances, equilibrios y decisones informadas. ¡Hay tanto por reconstruir! Que toda ayuda es necesaria.

La elección presidencial acaparará toda la atención. Pero lo más importante es lograr la mayoría en el Congreso de la Unión para frenar las últimas patadas de AMLO para reformar la Constitución. Aquí partidos y ciudadanos deben tener una serie de elementos para decidir postulaciones. Si bien es bueno que participen ciudadanos, las mayorías parlamentarias requieren de lealtad.Sin votos no hay mayorías. Requieren de un perfil que pueda debatir con argumentos y hechos comprobables lo que Morena y sus aliados presentaran como proyectos basados en posverdad. Se necesita que quienes resulten electos asistan a las sesiones y no las dejen por actividades personales u otro trabajo que les demande presencia. La experiencia se adquiere, por lo cual abrir opciones a jóvenes que realmente se comprometan es necesaria. Es importante contar también con cuadros especializados en la carrera parlamentaria para formar y actuar en momentos críticos. Y desde luego los presidentes de las fracciones parlamentarias no pueden ser improvisados, riesgo innecesario. Un Congreso plural, con cuadros capaces, con mujeres, jóvenes y grupos vulnerables, será un frente muy importante y potente.

Todo es posible con tu participación. Distingue la realidad de su interpretación. Ve a las fuentes. Investiga y afina tu criterio. Eso hará que necesariamente participes. Porque al final, no es la interpretación lo que se hace realidad, es la terca realidad la que impone los hechos. Infórmate y participa.