El gobierno quiere el control de todo, su centralización es cara, corrupta y pésima administradora. Como siempre otros tienen la culpa. Acaban de gastar 6 mil millones de dólares en la compra de plantas termoeléctricas de Iberdrola. No vamos a tener más electricidad, no estamos invirtiendo, simplemente CFE está tomando control de otra parte de la producción. La deuda no es externa, pero igual debemos pagar la deuda interna que se usó para la compra. No es una nueva nacionalización. La mentira por delante. Se trata tan solo de evitar arbitrajes internacionales por el incumplimiento de contratos que saldrían muy caros, por la nueva ley eléctrica.

Los alegatos con empresas norteamericanas y canadienses aún no terminan. Las sanciones se estiman en más de 30 mil millones de dólares. El gobierno concede ante algunas demandas y así va tratando de evitar llegar al panel de controversias del T-MEC, que perderíamos, y nuevamente a pagar multas carísimas por el ansia del control. La culpa la tienen, dijo el que preside el gobierno, las energías limpias, porque le hacen competencia desleal a CFE, son más baratas. No entiende, son el futuro, más económicas y sustentables. La buena noticia es que CFE ¡No nos va a subir las tarifas!

Esperemos no hagan más compras con el pretexto de nacionalizar de nuevo la industria o pagaremos más nosotros. Se dieron las concesiones para ayudar al consumidor y a la industria a bajar costos y a proteger ecosistemas. ¿De dónde vamos a pagar? Más deuda. Para no producir nada, porque las plantas ya se construyeron y operan. No hay ningún beneficio, seguiremos pagando un monopolio caro e ineficiente.

La nueva ley minera pretende también acabar con la minería y regresarla al gobierno, que no tiene ni recursos, ni tecnologías, ni procesadoras para extraer los metales. Pero quieren el control. Finalmente, los canadienses tienen la culpa por tratar mal a los ejidatarios y comuneros, quienes participan de ganancias, y tienen asegurada la remediación del medio ambiente. Por eso legislaron nuevos impuestos, que no van a las comunidades mineras.

¿Y qué decir de la nacionalización del litio que ya era nacional? Otra pifia. Pero el hijo de Guadalupe Taddei (INE), es el nuevo director. Nada extraen, nada producen, pero sí cobran. El regreso al pasado está en crear de nuevo empresas paraestatales. Nuestra experiencia ha sido terrible, saquean, pagan plazas, no comercializan, realizan fraudes, compras sin concurso ni sentido, endeudan y quiebran las empresas, si es que tuvieron viabilidad. Porque ya sabemos que las megaobras nacen muertas. Eso es culpa, desde luego, de los ecologistas, de los pilotos y las empresas aéreas, de los gobiernos neoliberales. Beneficios a la población no existirán por obras subsidiadas y mal ejecutadas.

Pero sí fue de risa loca desviar el conflicto con los EEUU por el fentanilo hacia los chinos. Ellos tienen la culpa. No un gobierno corrupto y amafiado, incapaz de enfrentar a los cárteles del narconegocio. Por amistad pide a Xi Jinping ayuda para controlar los envíos de fentanilo a México. Porque está implícito, ni los marinos que hoy controlan los puertos pueden hacerlo, ni las aduanas, ni nadie.

Se plantea como una medida humanitaria que China controle la venta de fentanilo en México, ya que ha venido desplazando a otras drogas y causado miles de muertes en EEUU. Insiste que el consumo en México es bajo (no da datos), pero se han destruido laboratorios clandestinos. La culpa de este enredo la tienen otros. En este caso los legisladores estadounidenses por su falta de información.

Se alude a la petición hecha por algunos de que se invada al país para frenar la comercialización del fentanilo, que no se produce en México, sino en China. México ha sufrido invasiones y sabe enfrentarlas con valor, asegura. Lo que motiva la solicitud de cooperación no son las amenazas, son razones humanitarias, insiste.

Pero pide a China se encargue de decirnos quiénes importan fentanilo en nuestro país. En qué cantidades, en qué transportes y a qué puertos o destinos de México llegan. Que se detalle qué tipo de fentanilo se trata. Con esos datos México, que solo utiliza el fentanilo con fines medicinales, en forma muy limitada, podría tener un mayor control. Y los legisladores estadounidenses sensatos también se beneficiarían ayudando a su pueblo.

Total que las energías limpias son culpables del fracaso de CFE, los inversionistas canadienses de no tratar bien a comunidades, los legisladores estadounidenses de mal informar a su pueblo y pedir medidas contra el tráfico de fentanilo, incluso enfrentado a los cárteles de la droga. Los chinos son culpables de producirlo y exportarlo sin vigilancia adecuada y sin informar a México.

El gobierno de México nada tiene que ver. Combate inversiones en industria energética por el control, pero la culpa es de las energías limpias y baratas que amenazan el monopolio de CFE. Es de ellos la culpa de una mayor deuda pública. Inversionistas estadounidenses y canadienses tienen la culpa por querer competir deslealmente con la paraestatal, no la ley eléctrica, no es su culpa. La nueva ley minera busca también evitar inversiones extranjeras y recuperar el monopolio minero, sin tener ni recursos, ni tecnología, ni capacidad, pero es culpa de estos extranjeros crear problemas en las zonas mineras, aunque la ley se aplique rigurosamente en beneficio de las comunidades.

Y bueno, es culpa de los chinos que mueran estadounidenses, no de México, que solo usa el fentanilo en medicamentos. No es culpa de los cárteles mexicanos que el gobierno norteamericano no prevenga el consumo. Tampoco es culpa de México ignorar el tráfico de fentanilo, es culpa de China que no informa y vigila la comercialización de la sustancia. Y menos aún tiene nuestro país alguna culpa de que mueran estadounidenses, son los legisladores norteamericanos quienes así lo estiman y amenazan a nuestro país, cuando el problema es suyo. Del control de puertos, aeropuertos, laboratorios clandestinos, del transporte de la droga hacia EEUU, el gobierno mexicano no tiene culpa. Bueno, ni siquiera molesta al narcotráfico fronterizo.