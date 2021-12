Alito y Amlito con amor

Tras una Asamblea fraudulenta, y con una serie de conclusiones resultado de copy paste, sin participación de militancia o cuadros distinguidos del PRI, las 3M siguen con las trampas. Murat pactó la entrega del gobierno de Oaxaca a Morena. Por su parte Alejandro Moreno pactó con el PVEM apoyarlos en la elección a Gubernatura de Quintana Roo, en alianza con el Gobernador Carlos Joaquín y Morena. Por su parte, Moreira declaró que el PRI había dejado atrás el neoliberalismo que le impusieron desde el poder, o sea, que el PRI apoyará las Reformas de AMLO.

Pese a todo, AMLO presiona en aras de facilitar a Alito tomar la decisión con Morena. Volvió a cargar contra el PRI para recordarles su supuesta herencia histórica traicionada. Pero todo es una farsa, y se nota. Acabar con el PRI han pedido ya columnistas políticos. Cada vez más cuadros dejan al PRI ante la intolerancia de la dirigencia. Renunciaron presidentes en Querétaro y Veracruz. Al PAN y al PRD les cuesta mantener la Alianza ante los desplantes del tricolor.

Pero los priístas no aceptan su muerte en forma tan vergonzante, para que la dirigencia se apodere de la franquicia y haga el papel de un minisatélite de Morena, para salvarse de acusaciones de corrupción. Juegan un perverso papel engañabobos para mantener ciertos equilibrios internos, con base en aspiraciones de cuadros activos.

El Frente que han formado las tres corrientes de opinión saben que están excluidas del PRI, no habrá ni diálogo, ni acuerdos. Por eso la vía jurisdiccional será utilizada para la defensa de los derechos del militante, que están muy acotados, pero se violan permanentemente. Porque si la dirigencia del PRI decide romper la #Alianza, estos grupos y otros más, estarán apoyándola en el 2024, sin lugar a dudas, militantes o no del PRI.

En el PRI se ha roto el orden jurídico interno. Por lo pronto, ayer, Plataforma PRI impugnó la Asamblea del PRI. Solicitan juicio para la protección de derechos partidistas por violaciones a derechos humanos, mediante un medio de justicia partidista eficaz, que corrija ilegalidades, finque responsabilidades y sanciones conforme a los siguientes agravios:

Afectar los derechos de participar en la Asamblea, conforme su convocatoria, y sin la aprobación del Consejo Político como establecen sus documentos.

Se mutilan las facultades resolutivas y electivas de la Asamblea, mediante un ordenamiento menor al de los emitidos por sus órganos, violando el orden legal interno. Se viola el Código de Ética Partidista. Se impide a la militancia proponer cambios a los documentos básicos, argumentando erróneamente procesos electorales locales, contra lo dispuesto en el artículo 69 de los Estatutos. Es una Asamblea simulada.

Se manipulan los acuerdos del Consejo Político Nacional para centralizar decisiones en el CEN bajo el pretexto del COVID. Pero se autoriza una Asamblea semipresencial, que no se justifica conforme Documentos Básicos. Y nivel de pandemia.

Aunque no fue resolutiva, se pretende que las conclusiones de la Asamblea sean vinculatorias, como ha declarado ante prensa la dirigencia y como lo señaló José Antonio González Fernández, coordinador, cuando se le pidió abrir espacios de participación a las corrientes de opinión, lo que no se logró. La intención es modificar Documentos Básicos de forma irregular con acuerdos del Consejo Político para validarlas como resoluciones de Asamblea.

Se debe resolver el tema antes de que se consumen las violaciones, lo cual es difícil. Antes de la Asamblea, Plataforma solicitó a la Comisión de Justicia Partidaria analizara si la Convocatoria se ajustaba a lo dispuesto en los Documentos Básicos y al Código de ética y en caso de que no fuese así se tomaran las medidas cautelares para impedir la Asamblea. La Comisión respondió que sigue estudiando el caso. Los términos procesales van a alargarse sin duda, el PRI ganará tiempo para ALITO y AMLITO.

No hay confianza en el PRI, pese a lo cual, Moreno se autodestapó como candidato presidencial, tras una serie de torpezas, como criticar a Luis Donaldo Colosio hijo. Su porra de jóvenes gritaba Presidente, pero otros asistentes guardaron silencio. La noticia fue objeto de burlas en prensa y en memes, obviamente. Pero si quiere hacer campaña debería dejar el PRI para hacerlo y no a costa de recursos públicos y de polarización de los priístas.

Por lo pronto Plataforma sigue trabajando y creando capítulos estatales, en CDMX, en Querétaro, en Veracruz, próximamente en Morelos y más, la recepción ha sido contundente por el disgusto con una dirigencia ambivalente, torpe, entreguista que no busca el bien de México, solo de los miembros de su Comité. Lograr su renuncia no es fácil. Pero denunciar públicamente sus traiciones, puede ser que ayude a que se contenga y quizá decida no acabar con un partido que dio a México instituciones y democracia.

Hay mucha sociedad civil organizándose en el país por las más diversas causas y un objetivo común, el cambio presidencial en 2024. Esa es una apuesta que AMLO detesta y que Amlito elude. Pero faltan tres años, y todo puede pasar. Por ejemplo ya la SCJN evitó la opacidad de megaobras, aunque subsisten irregularidades en adjudicaciones directas y trámites de autorización.

Morena utiliza la revocación del mandato para juntar firmas: muertos, personas inexistentes, todo tipo de irregularidades que el INE detecta y rechaza.

Como se paga por firmas obtenidas, probablemente los recolectores hagan trampas para cobrar. Aun así la SCJN sentenció que pese a recortes se deben cumplir las responsabilidades o habrá sanciones. Así que AMLO feliz, por una o por otra vía, el INE está en una encrucijada que puede desaparecerlo o cambiar su Consejo con personas de la 4T. La democracia en riesgo y el PRI en descomposición, con amor entre las A y las M.