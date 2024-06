Telegrama a la presidenta

“Él regresa si hay guerra”.- Evite la guerra.- Procure un pacto de Estado para trascender, por fin, la enésima estrategia fallida de seguridad.- Convoque.- La Guardia Nacional debe ser una fuerza intermedia de defensa interior.- Con 170 policías regionales es posible estabilizar 60% de los delitos de alto impacto.- Los “oenegeros” que nunca han mandado sobre un policía no deben dictar la agenda y mucho menos determinar la política pública que cuesta vidas.- Si quieren mandar, que se formen en la policía, en la defensoría pública, como ministerios públicos o en la política.- Si su misión es evaluar, bienvenida la academia y los grupos de presión.- Para la prevención y la rendición de cuentas, siempre la participación ciudadana.-

“Noroña quiere coordinar”.- Primera advertencia de que el movimiento tiene que institucionalizarse.- Eso no significa deriva neoliberal alguna.- Reglas y procedimientos.- Vida orgánica.- Previsibilidad y certeza en la “civilidad hipócrita” de las militancias.- AMLO lo entendió y fue presidente. La herencia maldita es un movimiento ingobernable y amorfo.- Haga el partido para no padecer el posobradorato.- No renuncie al debate ideológico interno.- El chantaje personalista se diluye en la competencia reglada y, especialmente, en la vitalidad del liderazgo político.-

“Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas”.- La legitimidad no es toque de corneta militar desde Oaxaca.- Es bastón de mando democrático de 36 millones de votos que le pusieron la quinta estrella militar.- La primera mujer presidenta no puede andar con asegunes sobre la razón política (y legal) de su autoridad.- La relación cívico-militar pasa por un instrumento esencial de gobierno: el presupuesto público.- Porque ya estamos en modo de privatización pública.- Pero, afortunadamente, existe remedio público: la ordenación democrática de las atribuciones burocráticas.- Al César lo que es del César.-

“¿Más abrazos?”.- Es un error.- Usted ya lo vio en campaña: el territorio nacional está bajo disputa entre criminales sin Estado.- Hay una vía de pacificación en el federalismo cooperativo.- Con los que se dejen.- La “coordinación” es frase vacía.- Se deben repensar las fórmulas legales para hacer responsables a los que por acción u omisión fortalecen a los delincuentes.- Cooperación no es tolerancia.- Mucho menos claudicación inepta.-

“Seremos la piñata de la elección de Estados Unidos”.- Riesgo y oportunidad.- Mucho nearshoring, pero antes le tenemos que hablar al sueño americano.- A los que ya abrieron los ojos y lo volvieron realidad.- Esos paisanos de la troca y la yarda.- A los que desde Nueva York y Chicago viven del aguacate de Michoacán o del tomate de Sinaloa.- Los que mandan remesas y van a defender el T-MEC como victoria cultural.- A los que ya son dueños de “compañías”.- Los que pagan el subsidio en dólar de la extorsión y están silenciosamente sublevados.- Disipe el muro cultural “chicano” y el muro criminal barbárico de nuestra frontera.-

“Habló la democracia”.- Sí.- Pero AMLO no convenció en tres ocasiones a un electorado escéptico de sus formas.- Los electores validaron a la científica.- Hay un mandato de moderación y de escrúpulo en las secciones electorales otrora inhóspitas.- Politizar no es sinónimo de polarizar.- Politizar es encontrar la forma de encontrarse con el otro enfrentando los problemas.- Vivir juntos en la complejidad.-

AMLO, los extremos de Morena, las Fuerzas Armadas, el crimen organizado, Estados Unidos.- La primera presidenta debe gobernar en libertad.- El nuevo régimen prueba sus resistencias desde dentro.- La forma no es fondo.- El fondo toma forma o falla.-

Reflexiono en telegrama.- Por si, acaso, en algún momento de locura, los mexicanos nos dejamos de escribir.-