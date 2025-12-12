Dualidad nociva

No es extraño. En la clase política de diestra y siniestra más de un actor o actriz suele hacer de la dualidad, cuando no de la contradicción, una virtud. Ajustan el discurso según el auditorio en turno y, así sea en la apariencia, dejan relativamente satisfechos a todos, a sabiendas de la trampa.

Aun cuando tal equivocidad raya en la incongruencia, se toma como una licencia para alentar a la base social que ampara al personaje político y, a la vez, para no espantar a la élite económica de la cual depende la posibilidad de hacer viable su proyecto. En tiempos ordinarios, tal dualidad se tolera. Se mira y acepta con benevolencia. Se toma como un recurso cuestionable, pero comprensible.

Estos tiempos, sin embargo, son extraordinarios y, por lo mismo, reclaman de definiciones únicas para, en lo posible, dar certeza. Dar consonancia al discurso no es sencillo, menos cuando se arrastra la polarización como un instrumento de gobierno. Empero, la circunstancia obliga hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum a tener un solo discurso, hacer gala de equilibrio y mostrar ánimo conciliatorio.

En estos días, el doble discurso confunde y profundiza la incertidumbre, en nada ayuda a buscar una alternativa para sortear la tempestad en puerta.

...

No se puede invitar un miércoles a Palacio a los representantes del capital a crear un Consejo para la Promoción de Inversiones sin ofrecer garantías y encabezar el sábado un mitin para reiterar que se llegó al gobierno para dar continuidad y profundizar la pretendida transformación.

Menos se puede, cuando en medio de esa dualidad, el jueves de esa misma semana se conoce la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que, por lo visto, busca asegurar la hegemonía de esa potencia en el continente, replantear el mapa geopolítico y convertir —si sobrevive— el tratado comercial con México y Canadá, en un acuerdo económico, político, social y, quizá, militar que pondrá en un brete la independencia y soberanía nacional. Menos se puede cuando ante esa Estrategia oficial, la Presidencia de la Republica y el gobierno no han dicho ni pío. Ya no vale el argumento chabacano, señalando que así habla Donald Trump, pero nada va ocurrir. Esa estrategia ya no es un dicho, es una política oficial de gobierno.

Esa Estrategia conceptualiza y sistematiza lo que parecían locas puntadas de un político desquiciado —comprar Groenlandia, incorporar a Canadá como estado de la Unión, renombrar el Golfo de México como de Estados Unidos o recuperar el control del Canal de Panamá, clasificar como terroristas a los cárteles de la droga. Con inaudita crudeza —por no decir, cinismo—, el gobierno de un imperio declinante ya transparentó qué pretende.

¿Ante eso qué quiere y puede el gobierno mexicano? ¿Un discurso dual? ¿Es mucho pedir una definición unívoca, no equívoca?

...

Es comprensible, desde luego, el esfuerzo por divulgar cómo la popularidad y la aceptación de la jefa del Ejecutivo, aun con un ligero descenso, se mantiene arriba. Sin embargo, al asomarse a ver en detalle la calificación y aceptación que recibe el desempeño del gobierno el contraste es notorio.

Ahí hay otra dualidad, la fortaleza de la figura presidencial tiene por reflejo la debilidad de la imagen gubernamental y, como añadido, la situación de las finanzas y la economía perfilan un horizonte complicado. Un resbalón o un error podría arrojar por resultado un colapso general. Pese a ello, no se advierte la intención de replantear en serio la composición del gabinete para reequilibrar la actuación del conjunto del gobierno y ponerlo en sintonía.

A lo largo de un sexenio hay más de un gobierno. Es natural y, desde esa perspectiva, parte del equipo con que la mandataria arrancó su gestión requiere ser relevado porque, sobra decirlo, las condiciones y la circunstancia han cambiado. Sin una reconfiguración del gabinete, la mandataria seguirá recargando su gestión en unos cuantos colaboradores, siendo que el momento demanda trabajar de manera coordinada en los distintos frentes de la administración.

Sin un alineamiento del gabinete político y económico las dificultades irán en aumento.

...

Otra dualidad tiene registro en el combate a la corrupción y a la asociación de política y delito.

Desde el oficialismo se quiere dar por sentado que esa práctica pertenece al pasado y no al presente y, en esa tesitura, se actúa contra peces emblemáticos de gobiernos anteriores a los de Morena, cerrando los ojos ante los indicios que señalan la vigencia de ese vicio. Cuando se aborda algún caso del presente, la acción oficial alcanza a peces chicos o charales sin llegar hasta donde tendría que ir. Esa dualidad causa la impresión de no querer desterrar o, al menos, frenar ese vicio, sino sólo cambiarlo de manos.

Igual sucede con la asociación de políticos y delincuentes. Ahí es peor. El discurso oficial se refugia en la figura de Felipe Calderón asociada a la de Genaro García Luna, sin tomar nota de cómo esas mancuernas también existen hoy y, siendo obvias, se les trata como cuadros distinguidos de Morena, imposibles de sentar en el banquillo.

Tanto así que la arenga presidencial del mitin sabatino perdió fuerza cuando, al bajar del templete, la mandataria abraza y saluda cordialmente a Adán Augusto López y Andrés López Beltrán. Se desploma el discurso.

...

La situación financiera y económica, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el surgimiento de movimientos y expresiones de descontento en el país anuncian un cambio y urgen un ajuste en el equipo y la forma de gobierno.

Son tiempos extraordinarios que instan a dejar la dualidad y a buscar coincidencias mínimqas para salir de la incertidumbre y encarar el huracán que se perfila en el horizonte.