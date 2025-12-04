Drones contra el Mundial

En las mesas de seguridad trilaterales de los anfitriones para la Copa del Mundo del próximo año, la gran pregunta es: ¿cómo puede un país inseguro proveer seguridad? La inquietud tiene que ver exclusivamente con México, en el entendido de que un cambio de sede está fuera de discusión. El foco no está en la Ciudad de México ni en Monterrey, sino en Guadalajara, el epicentro de la inquietud trinacional. Los escenarios tomarán tracción después del viernes, cuando se decida qué países juegan en los grupos cuyas sedes serán esas ciudades, aunque sin importar qué países estarán concentrados en Guadalajara, donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ha elevado su capacidad de fuego de manera cualitativa con la utilización regular de drones.

Si bien los drones han estado siendo utilizados por los cárteles mexicanos por algún tiempo para transportar drogas a Estados Unidos, no fue sino hasta la guerra en Ucrania cuando la utilización de estos vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) por parte de Rusia cambió las reglas de combate conocidas hasta ese momento, para inaugurar lo que hoy se conoce como “guerras eléctricas”. La utilización de drones, de manera sistemática por parte del CJNG y de forma menos regular por el Cártel de Sinaloa, ha convertido a estas naves en herramientas de una guerra asimétrica que ha tomado al gobierno mexicano de sorpresa y, tecnológicamente, lo ha rebasado.

En las reuniones que han sostenido los tres países, existe el convencimiento, aunque aún sin evidencias para ello, de que el CJNG intentará ataques terroristas durante el Mundial en México, y particularmente en Guadalajara. Parte de esta creencia tiene sustento en la creciente utilización en Michoacán de drones modelo FPV, que transmiten en tiempo real las imágenes que toman, para ataques de precisión. Normalmente un cártel nunca realiza ataques en sus bastiones o plazas, por lo que parecería un sinsentido que el CJNG quisiera hacerlo en Guadalajara. Sin embargo, esa organización ha tenido influencia externa reciente.

En agosto pasado se detalló en este espacio que Estados Unidos ha realizado sobrevuelos en la región de Tierra Caliente, que comprende Michoacán, Guerrero y el Estado de México, con un dron MQ-9B, de la familia del MQ-9 Reaper, que es una de las naves no tripuladas de combate e inteligencia más eficaces de ese país. El modelo, que no portaba armas, es operado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y suele utilizarse más en la vigilancia marítima que en tierra firme, como es el caso de la operación en México.

La utilización de esos drones fue parte de una investigación de los servicios de inteligencia estadounidenses –en cooperación con las autoridades mexicanas–, que se intensificó por las alertas en Estados Unidos cuando detectaron a un colombiano y un venezolano que habían llegado a capacitar al CJNG directamente desde Ucrania. Los sudamericanos pelearon con la 76.ª División Aerotransportada de la Guardia de Rusia, que forma parte de las fuerzas de élite aerotransportadas rusas, conocidas por su capacidad de despliegue rápido y movilidad excepcional, y se sumaron a una fuerza criminal que cuenta con mexicanos y extranjeros que han estado en guerras en Europa y Asia, pero con una capacidad muy distinta: el manejo de drones sin necesidad de radiodifusión.

Este tipo de información es la que advirtió Steven Willoughby, director interino de la Oficina de Gestión del Programa de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas del Departamento de Seguridad Nacional, que el 22 de julio dijo ante el Comité Judicial del Senado que los cárteles de la droga mexicanos estaban realizando una vigilancia “hostil”, casi diaria, de los cuerpos de seguridad estadounidenses. Willoughby recordó en su testimonio que en Ucrania y el Medio Oriente se están utilizando los drones para realizar ataques cinéticos, que son aquellos que con fuerza física y violencia dañan o destruyen objetos y sistemas. “Es sólo cuestión de tiempo para que (los cárteles mexicanos) ataquen a estadounidenses o a las fuerzas de seguridad”, subrayó.

La utilización de drones con fines terroristas ha sido un punto central en las preocupaciones de los tres países, que en agosto tuvieron su primera Reunión Trilateral de Alto Nivel en Nueva York para hablar de las amenazas a la Copa del Mundo. Aunque el comunicado de la reunión no lo señaló, los participantes expresaron la necesidad de desarrollar estrategias conjuntas para enfrentar las amenazas de los drones. El gobierno estadounidense pidió un presupuesto de 500 millones de dólares para sistemas de detección e interferencia de drones para proteger a los jugadores, aficionados y estadios durante el Mundial, al que espera integrar a México y Canadá bajo un protocolo único.

La semana pasada, durante una reunión con 180 expertos en el Departamento de Guerra en Washington para hablar sobre la amenaza de drones, el general brigadier Matt Ross, comandante de una fuerza de tarea contra la amenaza de esos vehículos operados a control remoto en Estados Unidos, subrayó que la defensa nacional debe incluir la frontera con México, donde el Comando Norte reportó tres mil incursiones con drones en el último año y otros 60 mil que sobrevolaron la frontera, aunque no la cruzaron.

Canadá ha estado desarrollando e instalando tecnología para enfrentar la amenaza de los drones, para lo cual presupuestó el año pasado 33 mil millones de dólares. El gobierno mexicano no ha tomado plena conciencia de lo que está pasando en su territorio, donde más se están utilizando drones (criminales), sin contar la guerra en Ucrania. El año pasado se presupuestaron 45 millones de dólares para esa tecnología, y para este, de fuertes reducciones presupuestales para la Secretaría de la Defensa, ni siquiera aparece como un apartado independiente.

México está desprotegido frente a la amenaza político-criminal que preocupa a los equipos de seguridad norteamericanos de cara al Mundial del próximo año, a cuya estrechez de miras y displicencia debe añadirsele la irresponsabilidad. En las reuniones del gabinete de seguridad y en la mañanera se habla de drones, pero de manera cuantitativa en los partes policiales, o de naves extranjeras. Pero no los tocan en el contexto en que deberían abordarlo, entendiendo lo que es México hoy, el laboratorio de pruebas de narcoguerras electrónicas.