Apretones por todos lados

La relación con Estados Unidos atraviesa por un momento sumamente delicado. Hay un proceso en marcha para desestabilizar y encajonar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que se puede ver a través de una línea de tiempo. La finalidad no puede ser otra que someterla y que acepte todas las exigencias de Washington, donde deben percibir, como aquí, que sus espacios de maniobra son muy reducidos. Sólo en lo que va de esta semana, la presidenta ha recibido tres mensajes de la administración Trump:

1.- El nivel de interlocución de la presidenta de México con el gobierno de Estados Unidos es el de subsecretario de Estado. Pocos presidentes mexicanos han tenido interlocución permanente con el jefe de la Casa Blanca, pero en buena parte de los últimos 45 años la han tenido al menos con el despacho al lado de la Oficina Oval, el del director del Consejo de Seguridad Nacional. Al expresidente Andrés Manuel López Obrador le fueron degradando el nivel de interlocución, pero nunca lo sacaron de la Casa Blanca. Con Sheinbaum ni siquiera hubo el interés de abrirle un canal directo con el 1600 de la Avenida Pennsylvania.

El presidente Donald Trump, que se mueve entre el día y la noche cuando habla de Sheinbaum en público y en privado, trasladó la relación bilateral al Departamento de Estado, donde el canciller Marco Rubio no parece interesado en tener un canal abierto con la presidenta. Haber enviado al subsecretario de Estado, Christopher Landau, para hablar con ella como parte de un viaje por El Salvador y Guatemala, revela que por lo pronto no es vista como pieza fundamental e indispensable en la relación bilateral. Veremos en los próximos días si cambió la ecuación.

2.- En Washington piensan a México como un mal necesario, con el cual tienen que lidiar, pero sin incorporarlo en su diseño geoestratégico. No consideran que Sheinbaum tenga gravitas, y altos funcionarios de la administración Trump están convencidos de que no ha roto la relación que tuvo el gobierno de López Obrador con los cárteles de la droga, por la forma pasiva en que han visto que actúa en el combate a la red de protección institucional. A finales de marzo, Sheinbaum recibió una probada de la creciente ansiedad en Washington sobre este tema, al anticiparle la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que el Departamento de Estado estaba preparando una lista de políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado, para cancelarles la visa.

Sheinbaum no hizo nada al respecto. Este martes, con el aval de Trump, Noem la acusó de instigar las manifestaciones violentas en Los Ángeles. Fue un golpe debajo de la línea de flotación de la presidenta, que no termina de salir del hoyo en el que se metió hace poco más de 15 días, cuando llamó a la movilización para protestar por las iniciativas para gravar las remesas. Sheinbaum llevaba dos días, hasta ayer, explicando que no dijo lo que le acreditan, lo cual es cierto, por lo que debería recordar que cuando hay que dar tantas explicaciones sobre lo que se dijo, es que lo hizo mal.

3.- Tras aquel mensaje de Noem en marzo y ante la indiferencia que mostró Sheinbaum, se redujo el hermetismo que había existido en Washington sobre la narcopolítica en México. El primer indicativo fue en julio, con la filtración a ProPublica de que un equipo en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, dirigido por Anthony Salisbury, consejero sobre Seguridad Nacional –ese era el nivel que tenía López Obrador de interlocución al final de su sexenio–, supervisado por el ideólogo de la política migratoria y jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller, estaba compilando una lista de funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, que coincidía en parte con el expediente de unos 35 funcionarios de López Obrador que realizaron dos agentes de la DEA en 2019, cuando el expresidente cortó la relación con la agencia. Uno de esos agentes, Terrance Cole, es el director designado por Trump para encabezar la DEA.

La respuesta de Sheinbaum fue descalificar la información a partir de la ridiculización de su autor, Tim Golden, y tampoco hizo nada con la revelación de la existencia de una lista que incluía a líderes de Morena, a varios gobernadores y políticos cercanos al expresidente. Ayer recibió el tercer mensaje. La agencia de noticias Reuters distribuyó desde la mañana a sus miles de suscriptores en 165 países, a través de los cuales tiene un alcance de mil millones de personas, que el gobierno de Trump estaba presionando a México para investigar y perseguir a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado. El despacho, originado en la Ciudad de México, cita a Rubio como el autor de las presiones. Noem se lo había advertido a Sheinbaum, y podría conjeturarse que la noticia podría responder a una actitud, cuando menos, displicente.

Reuters reveló que en al menos tres ocasiones Rubio y su equipo le pidieron a funcionarios mexicanos con quienes sostuvieron reuniones bilaterales –la primera a siete días de haber iniciado la administración Trump–, que investigara el gobierno a funcionarios actuales por sus presuntos vínculos criminales, y amenazaron con elevar aranceles si no lo hacían. No dio a conocer al detalle los nombres que plantearon al canciller Juan Ramón de la Fuente, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y al fiscal general Alejandro Gertz Manero, pero incluía a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, cinco funcionarios actuales de Morena y un exsenador.

En este contexto adverso, Sheinbaum habló con Landau. Previamente, dijo que hablaría con él sobre la acusación de Noem, y se esperaría que también hubiera un seguimiento de la revelación de Reuters. No se sabe si esos temas fueron abordados, porque públicamente sólo se dijeron las obviedades de costumbre, que fue un encuentro cálido y se habló de los temas de la relación bilateral. Es seguro lo segundo, pero no sabremos de lo primero. Fueron dos horas de reunión de la cual se sabe poco. Eventualmente iremos sabiendo los pormenores de ese encuentro en este momento tan difícil y delicado para México.