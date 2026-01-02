Custodios del mañana, reconstruir la esperanza desde la acción

Ser humanos nos ha conferido un privilegio extraordinario, pero también una responsabilidad inmensa, somos los custodios del único planeta que conocemos capaz de albergar vida tal como la entendemos. La Tierra no nos pertenece; la habitamos de manera temporal y, por ello, estamos obligados a cuidarla y a entregarla en mejores condiciones a quienes vendrán después. Reconocer que, hasta ahora, nuestro desempeño colectivo ha sido claramente insuficiente, es algo que duele, pero es necesario. Los indicadores ambientales son elocuentes y no admiten maquillajes optimistas.

Sin embargo, asumir esta realidad no debe conducirnos al inmovilismo ni al pesimismo. Muy por el contrario, debe ser el punto de partida para una transformación profunda. Hoy existe una razón poderosa para mantener la esperanza, nunca antes la humanidad había contado con tantas ideas, conocimientos y soluciones innovadoras orientadas a una acción climática seria, medible y escalable. En todos los rincones del mundo, personas, comunidades, empresas y gobiernos, están creando alternativas para reparar, mitigar y, en algunos casos, revertir el daño infligido a nuestro frágil hogar.

El contexto es complejo. Enfrentamos simultáneamente una triple crisis planetaria, con la alteración del clima, la pérdida acelerada de la biodiversidad y la contaminación, junto con una gestión deficiente de los residuos. Este triple desafío no es abstracto ni lejano; representa una amenaza directa para la supervivencia y el bienestar de millones de personas. Los pilares más elementales de una vida digna, como son contar con agua limpia, aire puro, suelos fértiles y un clima relativamente estable y predecible, han sido alterados y desordenados.

La buena noticia es que este desorden puede corregirse. Requiere voluntad, cooperación y una visión compartida. Alinear nuevamente estos sistemas es posible si entendemos que ninguna nación, industria o sector puede hacerlo por sí solo. La acción fragmentada ya no es suficiente; la cooperación franca y sostenida es el único camino viable.

La historia reciente ofrece ejemplos contundentes de lo que la humanidad puede lograr cuando decide actuar como un verdadero movimiento global. Reducimos de manera significativa el agujero en la capa de ozono gracias a acuerdos internacionales ambiciosos y vinculantes. Eliminamos el uso de combustibles con plomo, evitando millones de muertes prematuras y mejorando la salud pública a escala planetaria. Hemos ampliado los esfuerzos de protección de la flora, la fauna y los ecosistemas, y hoy somos testigos de un impulso sin precedentes para prevenir, reducir y eventualmente eliminar la contaminación por plásticos.

No se trata de romanticismo, sino de evidencia. Como ha señalado el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, “hemos demostrado que, juntos, podemos hacer frente a retos monumentales”. Esa capacidad sigue intacta. Lo que se requiere ahora es acelerar el paso, elevar la ambición y traducir los compromisos en acciones concretas.

Aún hay mucho por hacer, y el tiempo apremia. Pero contamos con el talento, la capacidad técnica, los recursos y, sobre todo, con una conciencia creciente de que no hay un planeta B. Asumamos, con responsabilidad y determinación, nuestro papel como custodios del mañana. Si actuamos unidos, no solo es posible cambiar el rumbo, ¡es inevitable que lo hagamos!